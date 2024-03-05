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Авиационная опасность объявлена в Воронеже - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Авиационная опасность объявлена в Воронеже
Авиационная опасность объявлена в Воронеже - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Авиационная опасность объявлена в Воронеже
Авиационная опасность объявлена в Воронеже, к городу со стороны Украины приближаются беспилотники. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T11:04
2024-03-05T11:48
воронеж
воронежская область
александр гусев
происшествия
безопасность
новости
авиационная опасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Авиационная опасность объявлена в Воронеже, к городу со стороны Украины приближаются беспилотники. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Гусев напомнил, что при обнаружении беспилотника на улице необходимо зайти в ближайшее здание, укрыться в паркинге или в подземном переходе. Если такой возможности нет, нужно спрятаться за деревьями."Если вы в транспорте — по возможности остановитесь, выйдите и укройтесь в безопасном месте (ближайшее здание, паркинг, подземный переход). Если вы дома — отойдите от окон, перейдите в помещение без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая)", - перечислил губернатор алгоритм действий.Когда беспилотник пролетел, необходимо по номеру 112 сообщить о времени и месте его обнаружения, обозначить хотя бы примерное направление его движение и визуальные особенности."В момент пролета БПЛА не используйте мобильные телефоны и другие средства радиосвязи", - предупредил руководитель региона.Трогать обломки упавшего беспилотника и приближаться к ним категорически нельзя. Кроме того, необходимо предупредить окружающих об опасном месте.В 11.43 губернатор сообщил об отмене авиационной опасности.Во вторник утром в Белгородской области произошли взрыв и пожар на инфраструктурном объекте, в областном МЧС отметили, что один резервуар поврежден. Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Резервуар горит на нефтебазе под БелгородомВ Самарской области из-за инцидента на перегоне остановлены поездаДевять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области
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воронеж, воронежская область, александр гусев, происшествия, безопасность, новости, авиационная опасность
Авиационная опасность объявлена в Воронеже

Авиационная опасность объявлена в Воронежской области - губернатор

11:04 05.03.2024 (обновлено: 11:48 05.03.2024)
 
© РИА Новости . Александр Юрьев / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция "Воронеж"
Радиолокационная станция Воронеж - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Александр Юрьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Авиационная опасность объявлена в Воронеже, к городу со стороны Украины приближаются беспилотники. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сказано в сообщении.
Гусев напомнил, что при обнаружении беспилотника на улице необходимо зайти в ближайшее здание, укрыться в паркинге или в подземном переходе. Если такой возможности нет, нужно спрятаться за деревьями.
"Если вы в транспорте — по возможности остановитесь, выйдите и укройтесь в безопасном месте (ближайшее здание, паркинг, подземный переход). Если вы дома — отойдите от окон, перейдите в помещение без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая)", - перечислил губернатор алгоритм действий.
Когда беспилотник пролетел, необходимо по номеру 112 сообщить о времени и месте его обнаружения, обозначить хотя бы примерное направление его движение и визуальные особенности.
"В момент пролета БПЛА не используйте мобильные телефоны и другие средства радиосвязи", - предупредил руководитель региона.
Трогать обломки упавшего беспилотника и приближаться к ним категорически нельзя. Кроме того, необходимо предупредить окружающих об опасном месте.
В 11.43 губернатор сообщил об отмене авиационной опасности.
Во вторник утром в Белгородской области произошли взрыв и пожар на инфраструктурном объекте, в областном МЧС отметили, что один резервуар поврежден.
Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.
Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.
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ВоронежВоронежская областьАлександр ГусевПроисшествияБезопасностьНовостиАвиационная опасность
 
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