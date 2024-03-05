https://crimea.ria.ru/20240305/chp-v-belgorodskoy-oblasti-gorit-infrastrukturnyy-obekt-1135415942.html

ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект

ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект - РИА Новости Крым, 05.03.2024

ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект

Взрыв и пожар произошли на инфраструктурном объекте в Белгородской области во вторник утром. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T10:01

2024-03-05T10:01

2024-03-05T10:11

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

новости

взрыв

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Взрыв и пожар произошли на инфраструктурном объекте в Белгородской области во вторник утром. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, ЧП случилось в Губкинском городском округе.Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.В воскресенье атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. Было принято 40 заявок от жителей поврежденных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской областиТри украинских беспилотника сбиты над Белгородской областьюФСБ возбудила дело о диверсии после взрыва на ж/д переезде под Самарой

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, взрыв, пожар