https://crimea.ria.ru/20240305/chp-v-belgorodskoy-oblasti-gorit-infrastrukturnyy-obekt-1135415942.html
ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект
ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект - РИА Новости Крым, 05.03.2024
ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект
Взрыв и пожар произошли на инфраструктурном объекте в Белгородской области во вторник утром. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T10:01
2024-03-05T10:01
2024-03-05T10:11
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
взрыв
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Взрыв и пожар произошли на инфраструктурном объекте в Белгородской области во вторник утром. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, ЧП случилось в Губкинском городском округе.Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.В воскресенье атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. Было принято 40 заявок от жителей поврежденных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской областиТри украинских беспилотника сбиты над Белгородской областьюФСБ возбудила дело о диверсии после взрыва на ж/д переезде под Самарой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, взрыв, пожар
ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект
После взрыва вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте в Белгородской области
10:01 05.03.2024 (обновлено: 10:11 05.03.2024)