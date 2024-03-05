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Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф Франции над Черным морем, сообщили во вторник в... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T19:16

2024-03-05T19:16

2024-03-05T19:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф Франции над Черным морем, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Как отметили в министерстве, 5 марта российскими РЛС над акваторией Черного моря были обнаружены выполняющие полет в направлении к госгранице России три воздушные цели.Также в ведомстве уточнили, что при приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы РФ и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", – уточнили в Минобороны.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.

https://crimea.ria.ru/20230918/samolet-ssha-priblizilsya-k-granitse-rf-v-nebo-podnyali-istrebitel-1131494863.html

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