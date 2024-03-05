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Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф Франции над Черным морем, сообщили во вторник в... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T19:16
2024-03-05T19:43
министерство обороны рф
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авиация
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф Франции над Черным морем, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Как отметили в министерстве, 5 марта российскими РЛС над акваторией Черного моря были обнаружены выполняющие полет в направлении к госгранице России три воздушные цели.Также в ведомстве уточнили, что при приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы РФ и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", – уточнили в Минобороны.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.
https://crimea.ria.ru/20230918/samolet-ssha-priblizilsya-k-granitse-rf-v-nebo-podnyali-istrebitel-1131494863.html
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министерство обороны рф, новости, новости крыма, черное море, вооруженные силы россии, авиация, воздушно-космический силы (вкс), безопасность республики крым и севастополя
Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

Су-27 не допустил нарушения границы тремя французскими самолетами в Черном море

19:16 05.03.2024 (обновлено: 19:43 05.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкФранцузский многоцелевой истребитель
Французский многоцелевой истребитель - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф Франции над Черным морем, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Как отметили в министерстве, 5 марта российскими РЛС над акваторией Черного моря были обнаружены выполняющие полет в направлении к госгранице России три воздушные цели.
"Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции", – цитирует Минобороны РИА Новости.
Также в ведомстве уточнили, что при приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы РФ и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.
Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", – уточнили в Минобороны.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.
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