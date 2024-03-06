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Ракетная опасность объявлена в Курской области
Ракетная опасность объявлена в Курской области - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Ракетная опасность объявлена в Курской области
В Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T10:51
2024-03-06T10:51
2024-03-06T11:10
курская область
роман старовойт
новости
безопасность
ракетная опасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Утром в среду стало известно об атаке украинского беспилотника на Курскую область, в результате чего в Железногорском районе области на складе горюче-смазочных материалов загорелся резервуар с топливом.Боевики ВСУ атаковали Воронежскую область тремя дронами. Средствами ПВО они были сбиты, пострадавших нет.Также в среду ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиРезервуар горит на нефтебазе под БелгородомТри украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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курская область, роман старовойт, новости, безопасность, ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области
Ракетная опасность объявлена в Железногорске Курской области
10:51 06.03.2024 (обновлено: 11:10 06.03.2024)