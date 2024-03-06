https://crimea.ria.ru/20240306/raketnaya-opasnost-v-kurskoy-oblasti-1135447972.html

Ракетная опасность объявлена в Курской области

Ракетная опасность объявлена в Курской области - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Ракетная опасность объявлена в Курской области

В Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T10:51

2024-03-06T10:51

2024-03-06T11:10

курская область

роман старовойт

новости

безопасность

ракетная опасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Утром в среду стало известно об атаке украинского беспилотника на Курскую область, в результате чего в Железногорском районе области на складе горюче-смазочных материалов загорелся резервуар с топливом.Боевики ВСУ атаковали Воронежскую область тремя дронами. Средствами ПВО они были сбиты, пострадавших нет.Также в среду ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиРезервуар горит на нефтебазе под БелгородомТри украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, роман старовойт, новости, безопасность, ракетная опасность