https://crimea.ria.ru/20240202/eto-spasaet-zhizni-volontery-iz-kryma-delayut-dron-detektory-dlya-peredovoy-1134654505.html

Это спасает жизни: волонтеры из Крыма делают дрон-детекторы для передовой

Это спасает жизни: волонтеры из Крыма делают дрон-детекторы для передовой - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Это спасает жизни: волонтеры из Крыма делают дрон-детекторы для передовой

Президент России Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову поддержать волонтеров из Крыма, которые разработали дрон-детекторы... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T17:37

2024-02-02T17:37

2024-02-02T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову поддержать волонтеров из Крыма, которые разработали дрон-детекторы для военных и самостоятельно отправляют их в зону СВО. Такое задание глава государства дал в ходе форума "Все для Победы!", где к нему обратился крымчанин Денис Сапрыгин."После начала СВО с группой энтузиастов по радиоэлектронике и программированию мы разработали и производим мелкими сериями приборы по обнаружению и комплексному подавлению БПЛА. Началось это с того, что к нам обратились наши бойцы и попросили разработать именно окопные средства", - рассказал он президенту.По словам Сапрыгина, первый такой прибор был от схемы и до готового изделия произведен за три недели в апреле 2022 года. Его передали группе снайперов в Попасной, где он показал себя с хорошей стороны. После этого разработчики решили оснастить своими дрон-детекторами хотя бы ключевые подразделения на передовой."На данный момент мы производим ряд приборов, некоторые из них уже прошли аккредитацию и рекомендованы в закупку Министерством обороны", - продолжил Денис.В сотрудничестве с Народным фронтом волонтеры поставляют в зону спецоперации индивидуальные и полустационарные дрон-детекторы, которые устанавливаются на боевую технику вместе с подавителями типа "Гроза". Энтузиасты сами доставляют приборы "за ленточку", обучают бойцов пользоваться ими, собирают отзывы и улучшают конструкцию своего оборудования.Денис Сапрыгин спросил, как можно их группе встроиться в большой проект по созданию отечественной радиоэлектроники, который сейчас развивается в стране. Владимир Путин поручил Денису Мантурову оказать в этом содействие.Ранее стало известно, что центр производства боевых дронов появится в Севастополе. Там будет налажено производство морских надводных и подводных аппаратов. Идею создания такого центра также поддержал президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр дронов в Севастополе даст результат в короткие сроки – губернатор"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВОВ Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети

https://crimea.ria.ru/20240118/pomosch-pomogayuschim-v-chem-nuzhdayutsya-volontery-1134248824.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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