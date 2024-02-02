https://crimea.ria.ru/20240202/eto-spasaet-zhizni-volontery-iz-kryma-delayut-dron-detektory-dlya-peredovoy-1134654505.html
Это спасает жизни: волонтеры из Крыма делают дрон-детекторы для передовой
Это спасает жизни: волонтеры из Крыма делают дрон-детекторы для передовой - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Это спасает жизни: волонтеры из Крыма делают дрон-детекторы для передовой
Президент России Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову поддержать волонтеров из Крыма, которые разработали дрон-детекторы... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T17:37
2024-02-02T17:37
2024-02-02T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову поддержать волонтеров из Крыма, которые разработали дрон-детекторы для военных и самостоятельно отправляют их в зону СВО. Такое задание глава государства дал в ходе форума "Все для Победы!", где к нему обратился крымчанин Денис Сапрыгин."После начала СВО с группой энтузиастов по радиоэлектронике и программированию мы разработали и производим мелкими сериями приборы по обнаружению и комплексному подавлению БПЛА. Началось это с того, что к нам обратились наши бойцы и попросили разработать именно окопные средства", - рассказал он президенту.По словам Сапрыгина, первый такой прибор был от схемы и до готового изделия произведен за три недели в апреле 2022 года. Его передали группе снайперов в Попасной, где он показал себя с хорошей стороны. После этого разработчики решили оснастить своими дрон-детекторами хотя бы ключевые подразделения на передовой."На данный момент мы производим ряд приборов, некоторые из них уже прошли аккредитацию и рекомендованы в закупку Министерством обороны", - продолжил Денис.В сотрудничестве с Народным фронтом волонтеры поставляют в зону спецоперации индивидуальные и полустационарные дрон-детекторы, которые устанавливаются на боевую технику вместе с подавителями типа "Гроза". Энтузиасты сами доставляют приборы "за ленточку", обучают бойцов пользоваться ими, собирают отзывы и улучшают конструкцию своего оборудования.Денис Сапрыгин спросил, как можно их группе встроиться в большой проект по созданию отечественной радиоэлектроники, который сейчас развивается в стране. Владимир Путин поручил Денису Мантурову оказать в этом содействие.Ранее стало известно, что центр производства боевых дронов появится в Севастополе. Там будет налажено производство морских надводных и подводных аппаратов. Идею создания такого центра также поддержал президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр дронов в Севастополе даст результат в короткие сроки – губернатор"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВОВ Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети
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владимир путин (политик), россия, новости сво, наука в крыму: открытия и изобретения, волонтеры, волонтеры крыма, помощь бойцам сво, новости
Это спасает жизни: волонтеры из Крыма делают дрон-детекторы для передовой
Путин поручил поддержать производящих дрон-детекторы для бойцов СВО волонтеров из Крыма
17:37 02.02.2024 (обновлено: 17:43 02.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 02 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову поддержать волонтеров из Крыма, которые разработали дрон-детекторы для военных и самостоятельно отправляют их в зону СВО. Такое задание глава государства дал в ходе форума "Все для Победы!", где к нему обратился крымчанин Денис Сапрыгин.
"После начала СВО с группой энтузиастов по радиоэлектронике и программированию мы разработали и производим мелкими сериями приборы по обнаружению и комплексному подавлению БПЛА. Началось это с того, что к нам обратились наши бойцы и попросили разработать именно окопные средства", - рассказал он президенту.
По словам Сапрыгина, первый такой прибор был от схемы и до готового изделия произведен за три недели в апреле 2022 года. Его передали группе снайперов в Попасной, где он показал себя с хорошей стороны. После этого разработчики решили оснастить своими дрон-детекторами хотя бы ключевые подразделения на передовой.
"На данный момент мы производим ряд приборов, некоторые из них уже прошли аккредитацию и рекомендованы в закупку Министерством обороны", - продолжил Денис.
В сотрудничестве с Народным фронтом волонтеры поставляют в зону спецоперации индивидуальные и полустационарные дрон-детекторы, которые устанавливаются на боевую технику вместе с подавителями типа "Гроза". Энтузиасты сами доставляют приборы "за ленточку", обучают бойцов пользоваться ими, собирают отзывы и улучшают конструкцию своего оборудования.
"Совместно мы поставили на фронт уже около 1200 комплексов. Некоторые модели детекторов уже размером с наручные часы, ими удается подавить до 80% БПЛА противника", - отметил волонтер.
Денис Сапрыгин спросил, как можно их группе встроиться в большой проект по созданию отечественной радиоэлектроники, который сейчас развивается в стране. Владимир Путин поручил Денису Мантурову оказать в этом содействие.
"У нас есть научные учреждения в этой сфере, которые работают достаточно эффективно. <…> Это наша Ахиллесова пята, но мы движемся в нужном направлении, и темп нашего движения достаточно хороший. Вас надо поддержать, через действующие научно-технические институты это точно можно делать", - сказал Путин.
Ранее стало известно, что центр производства боевых дронов
появится в Севастополе. Там будет налажено производство морских надводных и подводных аппаратов. Идею создания такого центра также поддержал
президент России Владимир Путин.
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