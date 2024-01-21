https://crimea.ria.ru/20240121/lozhka-dlya-soldata-rezchik-iz-kryma-delaet-posudu-dlya-boytsov-svo-1134290627.html

"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО

"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 21.01.2024

"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО

Быстрым отточенным движением он раскалывает поленце, мягким карандашом вырисовывает плавные очертания будущего изделия, обозначая центр "черпала" циркулем... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T18:25

2024-01-21T18:25

2024-01-21T18:30

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Быстрым отточенным движением он раскалывает поленце, мягким карандашом вырисовывает плавные очертания будущего изделия, обозначая центр "черпала" циркулем. Лишнее убирает пилой и топором. Через полчаса работы из неприглядной деревяшки, заготовленной на растопку печки, получается деревянная ложка. Легкая и прочная. Символ самобытности русской культуры. В древнерусских традициях деревянная ложка - это не только столовый прибор, но и талисман, который приносит счастье и защищает от бед.В селе Новокрымское Джанкойского района живет резчик по дереву Петр Хроленко. В свободное от работы время от мастерит деревянные скульптуры, украшения, обереги, кухонную утварь и резные панно. Чтобы поддержать российских военнослужащих, он присоединился к акции "Ложка для солдата", организованной его другом, скульптором из Воронежа Александром Ивченко.Для каши и на удачу"Когда я присоединился к акции, моя ложка стала 2500-й, это было по осени. Сейчас уже хорошо за три тысячи перевалило. Так что одну бригадку мы уже одарили своими ложками", - говорит Петр. И добавляет: "Я отправляю Саше Ивченко в Воронеж, уже больше сотни передал. Они с волонтерами из группы "Калибр 36" все фасуют, формируют посылки и доставляют непосредственно в войска".К акции "Ложка для солдата" примкнули уже две сотни российских сел и городов. Желающих сделать уникальный талисман для бойца с каждым днем все больше.- Как узнали об этой акции?- С резчиком Александром Ивченко знаком еще по проекту "Вишневый сад. Возрождение". В 2020 году в горах над Ялтой он с командой создал парк деревянной скульптуры, посвященный творчеству Чехова. С того времени поддерживаем связь. И как-то он мне написал, мол, есть идея организовать акцию. Отправлять ребятам на "передок" ложки. Заработков огромных у нас нету, а помогать, быть причастным, хочется. Мне очень нравится, что в одной посылке оказываются ложки мастеров из разных регионов, и что получают их ребята, которые находятся на разных направлениях – от Херсона до ЛНР. А еще то нравится, что есть "обратная связь", ребята фотографируются с этими ложками, передают приветы. Не просто так отдал и забыл. Очень бы хотелось увидеться с этими людьми.Для каждой ложки волонтеры делают книжечки-паспорта, где указывают, из какого она материала, кто ее автор и где живет. Хроленко свои солдатские ложки изготавливает все чаще из скумпии. Ложки обязательно пропитываются льняным маслом. Делает это соратник Ивченко Александр Алферов из команды "Аэросани", уточняет собеседник.Абсолютно одинаковой ложки у мастера нет, "пилишь-то не в размер, где-то сучок, где-то трещинка."Основная работа - топором и ножом. Есть мастера, которые делают ложки из сырой древесины, тогда на изготовление заготовки уходит 10-15 минут. Но это если профессионально этим занимаются и на этом зарабатывать, отдавать ложки под росписью. А у меня это так, хобби. Как пасека и рыбалка", - признается Хроленко.Поскольку ложкорез (специальный нож для выборки углублений в деревянной заготовке – ред.) остался на работе, где Петр тоже не сидит без дела, он выбирает в древесине углубление сварной клюкарзой (полукруглой изогнутой стамеской в форме черпака – ред.). Предупреждает, что инструмент очень острый – "прозевал одно движение - и порез до кости".Учился по книгам и в интернете"Работаю в основном с нашими крымскими породами. Любимый материал из того, что я нашел в Крыму, - тополь серебристый. Самым хорошим у резчиков материалом считается липа. Но у нас липу тяжело найти. И дорого стоит. Тополь серебристый – доступен. И по своим свойствам он близок к липе – вязкий, хорошо держит форму", - объясняет мастер.Еще смеется: повезло нахватать у воронежских мастеров, которые создавали деревянный "Вишневый сад" на ЮБК, кедровых обрезков. Кедр - изумительное дерево: режется мягче липы, и запах великолепный.Плотно занимается резьбой Петр Хроленко с 2019 года. В сельской библиотеке нужной информации было не найти. Но, когда в селе появился интернет, у Хроленко "появилась возможность где-то что-то подсмотреть, заказать инструмент".По его словам, резьба по дереву очень помогает упорядочить мысли, успокоиться, когда одолевают неурядицы и плохое настроение."Хороший инструмент – это шестьдесят процентов успеха, еще тридцать процентов – это материал и десять – настойчивости. Мне сейчас не хватает только материала. Так, чтобы склеить хорошее панно, нужна качественная липа. Она стоит очень дорого. При моих доходах позволить себе этого не могу. А хотелось бы сделать что-то, что в музей можно оставить на память или в школу передать", - признается собеседник.Четыре вида древесины в одном резном цветкеНа полках деревянные скульптуры, украшения, заколки, обереги, кухонная утварь. Стены небольшой комнатки украшены деревянными панно. Это особая страсть Петра."Вот говорят, что скульптура – это сложно, но, если освоил панно и, хотя бы несколько разновидностей рельефной резьбы, так уже не скажешь", - считает он.Миниатюрные черпачки из алычи, абрикоса, сафлоры, скумпии, дуба и маклюры, ковши.Также Хроленко является членом клуба декоративно-прикладного творчества "Фантазия" Джанкойского городского центра культуры и досуга.Фигурки кабанчиков, оленей, воронов, мышек, медведей. Есть даже грифон с герба Керчи. Вот на полочке – Дед Мороз со Снегурочкой – они сделаны под роспись, резной попугай, статуэтка бога Перуна и бурятский этнос.Однажды супруге на 8 Марта Петр вырезал подснежник из четырех пород дерева – из абрикоса, акации, сафлоры и скумпии. Головка цветка белая, а листья зеленым переливаются.За столиком, у теплой печки, оборудовано рабочее место резчика. В работе – пантеры, которых мастер позже покроет черным воском, и солдатские ложки. Из скумпии. Желтые, легкие и прочные. Сейчас досохнут, отшлифует и будет отправлять.- Еще хочу выжигать на ложках слово "Крым".Читайте также на РИА Новости Крым:Художник в Керчи: картины с Крымским мостом самые популярные у туристовАнгелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к РождествуЗаметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи

https://crimea.ria.ru/20230531/ostrov-podderzhki-v-kak-buryaty-v-krymu-pomogayut-boytsam-svo-1129097483.html

https://crimea.ria.ru/20231220/v-krymu-shkolnitsa-organizovala-pletenie-maskirovochnykh-setey-dlya-svo-1133657992.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

авторы, крым, джанкой, волонтеры, общество, армия и флот, петр хроленко