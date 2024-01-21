Рейтинг@Mail.ru
"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240121/lozhka-dlya-soldata-rezchik-iz-kryma-delaet-posudu-dlya-boytsov-svo-1134290627.html
"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО
"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 21.01.2024
"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО
Быстрым отточенным движением он раскалывает поленце, мягким карандашом вырисовывает плавные очертания будущего изделия, обозначая центр "черпала" циркулем... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T18:25
2024-01-21T18:30
эксклюзивы риа новости крым
авторы
крым
джанкой
волонтеры
общество
армия и флот
петр хроленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/15/1134362319_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_af2812d4b91a9a68f052df4d1f70886c.jpg
Быстрым отточенным движением он раскалывает поленце, мягким карандашом вырисовывает плавные очертания будущего изделия, обозначая центр "черпала" циркулем. Лишнее убирает пилой и топором. Через полчаса работы из неприглядной деревяшки, заготовленной на растопку печки, получается деревянная ложка. Легкая и прочная. Символ самобытности русской культуры. В древнерусских традициях деревянная ложка - это не только столовый прибор, но и талисман, который приносит счастье и защищает от бед.В селе Новокрымское Джанкойского района живет резчик по дереву Петр Хроленко. В свободное от работы время от мастерит деревянные скульптуры, украшения, обереги, кухонную утварь и резные панно. Чтобы поддержать российских военнослужащих, он присоединился к акции "Ложка для солдата", организованной его другом, скульптором из Воронежа Александром Ивченко.Для каши и на удачу"Когда я присоединился к акции, моя ложка стала 2500-й, это было по осени. Сейчас уже хорошо за три тысячи перевалило. Так что одну бригадку мы уже одарили своими ложками", - говорит Петр. И добавляет: "Я отправляю Саше Ивченко в Воронеж, уже больше сотни передал. Они с волонтерами из группы "Калибр 36" все фасуют, формируют посылки и доставляют непосредственно в войска".К акции "Ложка для солдата" примкнули уже две сотни российских сел и городов. Желающих сделать уникальный талисман для бойца с каждым днем все больше.- Как узнали об этой акции?- С резчиком Александром Ивченко знаком еще по проекту "Вишневый сад. Возрождение". В 2020 году в горах над Ялтой он с командой создал парк деревянной скульптуры, посвященный творчеству Чехова. С того времени поддерживаем связь. И как-то он мне написал, мол, есть идея организовать акцию. Отправлять ребятам на "передок" ложки. Заработков огромных у нас нету, а помогать, быть причастным, хочется. Мне очень нравится, что в одной посылке оказываются ложки мастеров из разных регионов, и что получают их ребята, которые находятся на разных направлениях – от Херсона до ЛНР. А еще то нравится, что есть "обратная связь", ребята фотографируются с этими ложками, передают приветы. Не просто так отдал и забыл. Очень бы хотелось увидеться с этими людьми.Для каждой ложки волонтеры делают книжечки-паспорта, где указывают, из какого она материала, кто ее автор и где живет. Хроленко свои солдатские ложки изготавливает все чаще из скумпии. Ложки обязательно пропитываются льняным маслом. Делает это соратник Ивченко Александр Алферов из команды "Аэросани", уточняет собеседник.Абсолютно одинаковой ложки у мастера нет, "пилишь-то не в размер, где-то сучок, где-то трещинка."Основная работа - топором и ножом. Есть мастера, которые делают ложки из сырой древесины, тогда на изготовление заготовки уходит 10-15 минут. Но это если профессионально этим занимаются и на этом зарабатывать, отдавать ложки под росписью. А у меня это так, хобби. Как пасека и рыбалка", - признается Хроленко.Поскольку ложкорез (специальный нож для выборки углублений в деревянной заготовке – ред.) остался на работе, где Петр тоже не сидит без дела, он выбирает в древесине углубление сварной клюкарзой (полукруглой изогнутой стамеской в форме черпака – ред.). Предупреждает, что инструмент очень острый – "прозевал одно движение - и порез до кости".Учился по книгам и в интернете"Работаю в основном с нашими крымскими породами. Любимый материал из того, что я нашел в Крыму, - тополь серебристый. Самым хорошим у резчиков материалом считается липа. Но у нас липу тяжело найти. И дорого стоит. Тополь серебристый – доступен. И по своим свойствам он близок к липе – вязкий, хорошо держит форму", - объясняет мастер.Еще смеется: повезло нахватать у воронежских мастеров, которые создавали деревянный "Вишневый сад" на ЮБК, кедровых обрезков. Кедр - изумительное дерево: режется мягче липы, и запах великолепный.Плотно занимается резьбой Петр Хроленко с 2019 года. В сельской библиотеке нужной информации было не найти. Но, когда в селе появился интернет, у Хроленко "появилась возможность где-то что-то подсмотреть, заказать инструмент".По его словам, резьба по дереву очень помогает упорядочить мысли, успокоиться, когда одолевают неурядицы и плохое настроение."Хороший инструмент – это шестьдесят процентов успеха, еще тридцать процентов – это материал и десять – настойчивости. Мне сейчас не хватает только материала. Так, чтобы склеить хорошее панно, нужна качественная липа. Она стоит очень дорого. При моих доходах позволить себе этого не могу. А хотелось бы сделать что-то, что в музей можно оставить на память или в школу передать", - признается собеседник.Четыре вида древесины в одном резном цветкеНа полках деревянные скульптуры, украшения, заколки, обереги, кухонная утварь. Стены небольшой комнатки украшены деревянными панно. Это особая страсть Петра."Вот говорят, что скульптура – это сложно, но, если освоил панно и, хотя бы несколько разновидностей рельефной резьбы, так уже не скажешь", - считает он.Миниатюрные черпачки из алычи, абрикоса, сафлоры, скумпии, дуба и маклюры, ковши.Также Хроленко является членом клуба декоративно-прикладного творчества "Фантазия" Джанкойского городского центра культуры и досуга.Фигурки кабанчиков, оленей, воронов, мышек, медведей. Есть даже грифон с герба Керчи. Вот на полочке – Дед Мороз со Снегурочкой – они сделаны под роспись, резной попугай, статуэтка бога Перуна и бурятский этнос.Однажды супруге на 8 Марта Петр вырезал подснежник из четырех пород дерева – из абрикоса, акации, сафлоры и скумпии. Головка цветка белая, а листья зеленым переливаются.За столиком, у теплой печки, оборудовано рабочее место резчика. В работе – пантеры, которых мастер позже покроет черным воском, и солдатские ложки. Из скумпии. Желтые, легкие и прочные. Сейчас досохнут, отшлифует и будет отправлять.- Еще хочу выжигать на ложках слово "Крым".Читайте также на РИА Новости Крым:Художник в Керчи: картины с Крымским мостом самые популярные у туристовАнгелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к РождествуЗаметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи
https://crimea.ria.ru/20230531/ostrov-podderzhki-v-kak-buryaty-v-krymu-pomogayut-boytsam-svo-1129097483.html
https://crimea.ria.ru/20231220/v-krymu-shkolnitsa-organizovala-pletenie-maskirovochnykh-setey-dlya-svo-1133657992.html
крым
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/15/1134362319_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_90739cac94fbf101dc0e63a67e04f2d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, крым, джанкой, волонтеры, общество, армия и флот, петр хроленко
"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО

Деревянные ложки для бойцов СВО материт резчик из Джанкоя Петр Хроленко

18:25 21.01.2024 (обновлено: 18:30 21.01.2024)
 
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
Быстрым отточенным движением он раскалывает поленце, мягким карандашом вырисовывает плавные очертания будущего изделия, обозначая центр "черпала" циркулем. Лишнее убирает пилой и топором. Через полчаса работы из неприглядной деревяшки, заготовленной на растопку печки, получается деревянная ложка. Легкая и прочная. Символ самобытности русской культуры. В древнерусских традициях деревянная ложка - это не только столовый прибор, но и талисман, который приносит счастье и защищает от бед.
В селе Новокрымское Джанкойского района живет резчик по дереву Петр Хроленко. В свободное от работы время от мастерит деревянные скульптуры, украшения, обереги, кухонную утварь и резные панно. Чтобы поддержать российских военнослужащих, он присоединился к акции "Ложка для солдата", организованной его другом, скульптором из Воронежа Александром Ивченко.

Для каши и на удачу

"Когда я присоединился к акции, моя ложка стала 2500-й, это было по осени. Сейчас уже хорошо за три тысячи перевалило. Так что одну бригадку мы уже одарили своими ложками", - говорит Петр. И добавляет: "Я отправляю Саше Ивченко в Воронеж, уже больше сотни передал. Они с волонтерами из группы "Калибр 36" все фасуют, формируют посылки и доставляют непосредственно в войска".
К акции "Ложка для солдата" примкнули уже две сотни российских сел и городов. Желающих сделать уникальный талисман для бойца с каждым днем все больше.
- Как узнали об этой акции?
- С резчиком Александром Ивченко знаком еще по проекту "Вишневый сад. Возрождение". В 2020 году в горах над Ялтой он с командой создал парк деревянной скульптуры, посвященный творчеству Чехова. С того времени поддерживаем связь. И как-то он мне написал, мол, есть идея организовать акцию. Отправлять ребятам на "передок" ложки. Заработков огромных у нас нету, а помогать, быть причастным, хочется. Мне очень нравится, что в одной посылке оказываются ложки мастеров из разных регионов, и что получают их ребята, которые находятся на разных направлениях – от Херсона до ЛНР. А еще то нравится, что есть "обратная связь", ребята фотографируются с этими ложками, передают приветы. Не просто так отдал и забыл. Очень бы хотелось увидеться с этими людьми.
Для каждой ложки волонтеры делают книжечки-паспорта, где указывают, из какого она материала, кто ее автор и где живет. Хроленко свои солдатские ложки изготавливает все чаще из скумпии. Ложки обязательно пропитываются льняным маслом. Делает это соратник Ивченко Александр Алферов из команды "Аэросани", уточняет собеседник.
"Мастерской у меня нету, как таковой. Все в сарайке на коленке делаю. Вообще, сегодня уже так, как я, стараются не работать. Топором, в смысле. Сейчас уже есть ленточная пила, на ней эту заготовку можно обрезать за 20 секунд", - говорит, ловко орудуя топором Петр. – Важно добиться симметричной формы. Обычно это делается по шаблону из бумаги. Мне нравится грушевидная форма черпала, как ребята говорят, нажористая. Но форм много. Кто-то и с острым носиком делает".
Абсолютно одинаковой ложки у мастера нет, "пилишь-то не в размер, где-то сучок, где-то трещинка.
"Основная работа - топором и ножом. Есть мастера, которые делают ложки из сырой древесины, тогда на изготовление заготовки уходит 10-15 минут. Но это если профессионально этим занимаются и на этом зарабатывать, отдавать ложки под росписью. А у меня это так, хобби. Как пасека и рыбалка", - признается Хроленко.
Поскольку ложкорез (специальный нож для выборки углублений в деревянной заготовке – ред.) остался на работе, где Петр тоже не сидит без дела, он выбирает в древесине углубление сварной клюкарзой (полукруглой изогнутой стамеской в форме черпака – ред.). Предупреждает, что инструмент очень острый – "прозевал одно движение - и порез до кости".
В Крыму буряты открыли волонтерский пункт возле границы и кормят бойцов буузами - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
31 мая 2023, 20:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВО

Учился по книгам и в интернете

"Работаю в основном с нашими крымскими породами. Любимый материал из того, что я нашел в Крыму, - тополь серебристый. Самым хорошим у резчиков материалом считается липа. Но у нас липу тяжело найти. И дорого стоит. Тополь серебристый – доступен. И по своим свойствам он близок к липе – вязкий, хорошо держит форму", - объясняет мастер.
Еще смеется: повезло нахватать у воронежских мастеров, которые создавали деревянный "Вишневый сад" на ЮБК, кедровых обрезков. Кедр - изумительное дерево: режется мягче липы, и запах великолепный.
Плотно занимается резьбой Петр Хроленко с 2019 года. В сельской библиотеке нужной информации было не найти. Но, когда в селе появился интернет, у Хроленко "появилась возможность где-то что-то подсмотреть, заказать инструмент".
"Очень жалею, что в свое время не было возможности почти учиться на резчика, не мог кружки посещать и студии. Конечно, как подрос, можно было отправить в Богородское (Богородское художественно-промышленное училище учиться – ред.). Но доходы не позволяли. Это ж в Подмосковье, Сергиев Посад", - говорит он.
По его словам, резьба по дереву очень помогает упорядочить мысли, успокоиться, когда одолевают неурядицы и плохое настроение.
"Хороший инструмент – это шестьдесят процентов успеха, еще тридцать процентов – это материал и десять – настойчивости. Мне сейчас не хватает только материала. Так, чтобы склеить хорошее панно, нужна качественная липа. Она стоит очень дорого. При моих доходах позволить себе этого не могу. А хотелось бы сделать что-то, что в музей можно оставить на память или в школу передать", - признается собеседник.

Четыре вида древесины в одном резном цветке

На полках деревянные скульптуры, украшения, заколки, обереги, кухонная утварь. Стены небольшой комнатки украшены деревянными панно. Это особая страсть Петра.
"Вот говорят, что скульптура – это сложно, но, если освоил панно и, хотя бы несколько разновидностей рельефной резьбы, так уже не скажешь", - считает он.
Миниатюрные черпачки из алычи, абрикоса, сафлоры, скумпии, дуба и маклюры, ковши.
"Этот ковш из тополька, украшенный резными цветочками – под выставку делал, в Этнографическом музее Симферополя выставлялся. Некоторые работы, благодаря Вере Чекановой (художник, председатель Крымской региональной общественной организации "Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской" - ред.) и в Дагестане были, на выставке "Огни Солхата в горах Дагестана", - показывает хозяин.
Также Хроленко является членом клуба декоративно-прикладного творчества "Фантазия" Джанкойского городского центра культуры и досуга.
Фигурки кабанчиков, оленей, воронов, мышек, медведей. Есть даже грифон с герба Керчи. Вот на полочке – Дед Мороз со Снегурочкой – они сделаны под роспись, резной попугай, статуэтка бога Перуна и бурятский этнос.
"Древнеславянская тематика нравится, но за иконы не берусь. Для этого нужно быть крепко верующим человеком. А если резать и не верить - это сразу отражается", - признается мастер.
Однажды супруге на 8 Марта Петр вырезал подснежник из четырех пород дерева – из абрикоса, акации, сафлоры и скумпии. Головка цветка белая, а листья зеленым переливаются.
За столиком, у теплой печки, оборудовано рабочее место резчика. В работе – пантеры, которых мастер позже покроет черным воском, и солдатские ложки. Из скумпии. Желтые, легкие и прочные. Сейчас досохнут, отшлифует и будет отправлять.
- Еще хочу выжигать на ложках слово "Крым".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Художник в Керчи: картины с Крымским мостом самые популярные у туристов
Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству
Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи
Школьница из Раздольненского района привлекла односельчан к плетению сетей для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
20 декабря 2023, 06:10
В Крыму школьница организовала плетение маскировочных сетей для СВО
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАвторыКрымДжанкойВолонтерыОбществоАрмия и флотПетр Хроленко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января
19:11Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке
18:48Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация
18:43В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным
18:25"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО
18:10Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку
17:59В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно
17:50Выжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден
17:39Устранение паводка в Севастополе – обстановка на вечер воскресенья
17:10Занятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причина
17:01В очереди перед Крымским мостом стоят около 500 автомобилей
16:52Россия запросила заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке
16:21Движение по Крымскому мосту возобновили
16:12Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:02Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД
15:35Еще одна украинская ракета сбита у берегов Крыма – Минобороны
15:16В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога
15:05Крымский мост снова закрыт для проезда
14:54Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки
14:39Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке
Лента новостейМолния