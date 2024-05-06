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Эшелоны танков отправлены с Уралвагонзавода в российские войска
Эшелоны танков отправлены с Уралвагонзавода в российские войска - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Эшелоны танков отправлены с Уралвагонзавода в российские войска
С "Уралвагонзавода" в преддверии Дня Победы в российские войска отправлены очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, сообщили в концерне. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T10:27
2024-05-06T10:27
2024-05-06T10:27
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уралвагонзавод
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. С "Уралвагонзавода" в преддверии Дня Победы в российские войска отправлены очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, сообщили в концерне.Коллектив предприятия в круглосуточном режиме обеспечивает российскую армию самой современной боевой техникой и выполняет качественно и в срок планы гособоронзаказа. Все производственные задачи решаются быстро и эффективно, от месяца к месяцу увеличиваются объемы выпуска бронетехники, проводится огромная работа по улучшению ее тактико-технических характеристик, подчеркнули в концерне."Уралвагонзавод" поставляет в войска РФ в зоне проведения спецоперации современные танки Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированные Т-80БВМ, Т-72БЗ и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.Государственная корпорация "Ростех" с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз. Об этом ранее сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВОМинобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов
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оружие, новости, уралвагонзавод, россия, вооруженные силы россии
Эшелоны танков отправлены с Уралвагонзавода в российские войска
Уралвагонзавод отправил в российские войска очередные эшелоны современных танков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. С "Уралвагонзавода" в преддверии Дня Победы в российские войска отправлены очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, сообщили в концерне.
"В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М "Прорыв" в российскую армию. Неделей ранее, в канун праздника Весны и Труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М", – сказано в сообщении в Telegram-канале УВЗ.
Коллектив предприятия в круглосуточном режиме обеспечивает российскую армию самой современной боевой техникой и выполняет качественно и в срок планы гособоронзаказа. Все производственные задачи решаются быстро и эффективно, от месяца к месяцу увеличиваются объемы выпуска бронетехники, проводится огромная работа по улучшению ее тактико-технических характеристик, подчеркнули в концерне.
"Уралвагонзавод" поставляет в войска РФ в зоне проведения спецоперации современные танки Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированные Т-80БВМ, Т-72БЗ и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.
Государственная корпорация "Ростех" с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз. Об этом ранее сообщил
глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
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