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Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска
Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска
ВКС России получили очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 от Госкорпорации Ростех, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T20:11
2024-06-17T20:11
су-34
гособоронзаказ
новости
министерство обороны рф
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авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. ВКС России получили очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 от Госкорпорации Ростех, сообщили в пресс-службе компании.Поставки бомбардировщиков Су-34 прошли в рамках исполнения государственного оборонного заказа. После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска, уточнили в пресс-службе.Серийное производство самолетов налажено на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии противника круглосуточно, как в простых, так и в сложных метеоусловиях.Ранее сообщалось, что глава Минобороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады руководящего состава главного командования. Кроме того, министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин в пятницу обсудили взаимодействие военного ведомства с регионами по поставкам беспилотников и техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Загорное в Запорожской областиАрмия России продвигается по всему фронту и громит врага: сводка за суткиРоссийские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
https://crimea.ria.ru/20240617/putin-sdelal-neskolko-novykh-naznacheniy-v-ministerstve-oborony-rf-1138173162.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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су-34, гособоронзаказ, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), авиация, авиастроение
Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска

Очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 получили в Минобороны

20:11 17.06.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. ВКС России получили очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 от Госкорпорации Ростех, сообщили в пресс-службе компании.
"Очередная партия Cу-34 передана ВКС России. Эти бомбардировщики сегодня очень востребованы в зоне СВО. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения", – цитирует пресс-служба Госкорпорации слова первого заместителя гендиректора Госкорпорации Ростех Владимира Артякова.
Поставки бомбардировщиков Су-34 прошли в рамках исполнения государственного оборонного заказа. После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска, уточнили в пресс-службе.
Серийное производство самолетов налажено на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии противника круглосуточно, как в простых, так и в сложных метеоусловиях.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады руководящего состава главного командования. Кроме того, министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин в пятницу обсудили взаимодействие военного ведомства с регионами по поставкам беспилотников и техники.
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