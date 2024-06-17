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Армия России продвигается по всему фронту и громит врага: сводка за сутки

Армия России продвигается по всему фронту и громит врага: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Армия России продвигается по всему фронту и громит врага: сводка за сутки

Российские военные занимают более выгодные рубежи и улучшают положение по переднему краю на ряде направлений фронта. Потери ВСУ за сутки составили 1775... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T14:17

2024-06-17T14:17

2024-06-17T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российские военные занимают более выгодные рубежи и улучшают положение по переднему краю на ряде направлений фронта. Потери ВСУ за сутки составили 1775 боевиков, десятки единиц техники и вооружения, сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника возле населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы под Харьковом.Кроме того, российские военные отразили контратаку украинских морпехов."Потери противника за сутки составили до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", – говорится в сообщении.На западном направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики."ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", – рапортовали в Минобороны.Подразделения "Южной" группировки войск также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Катериновки, Александро-Шультино и Горняка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм орудие Д-30. Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ", – уточнили в российском оборонном ведомстве.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям возле Воздвиженки, Камышевки, Новой Полтавки ДНР.За сутки российские бойцы отразили четыре вражеские контратаки."Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая машина пехоты "Bradley" производства США, боевая бронированная машина "MaxxPro" производства США и два автомобиля", – говорится в сводке.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены пять гаубиц противника, в том числе и американского производства, сожжена одна артустановка, пушка "Рапира", боевая машина РСЗО БМ-21 "Град".На восточном фронте Армия России также заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение живой силе и технике противника возле населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Варваровка Запорожской области. Российские силы отразили две атаки украинских штурмовых групп."ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании", – уточнили в Минобороны.Кроме того, на этом направлении уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ.Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ возле сел Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. На этом направлении противник потерял до полусотни боевиков, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, а также 122 мм гаубицу Д-30.Как уточнили в Минобороны, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 110-ти районах. За сутки уничтожено вражеских беспилотников.Накануне сообщалось, что подразделения ВС РФ на ряде направлений фронта заняли более выгодные рубежи. Потери украинских войск за сутки составили свыше 1700 боевиков и около 80 единиц вооружений и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО ночью сбила 6 дронов над тремя областями РоссииБелоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войскВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков

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новости сво, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу