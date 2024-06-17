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Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск
Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск
Глава Минобороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады руководящего состава главного... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T10:36
2024-06-17T10:36
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
андрей белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Глава Минобороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады руководящего состава главного командования. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.Главком Сухопутными войсками Олег Салюков доложил глава оборонного ведомства о подготовке офицерских кадров и взаимодействии с ОПК в плане поставок техники в войска.Кроме того, Белоусову доложили о боевом дежурстве и о том, как контролируется боевая работа подразделений в зоне проведения специальной военной операции."Глава российского военного ведомства заслушал доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне проведения СВО и всестороннему обеспечению войск", – уточнили в Минобороны.Ранее министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказали президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине.Президент Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ. Также был подписан указ о включении министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.На прошлой неделе Путин назначил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса.В середине мая президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны – Андрея Белоусова. Сергей Шойгу, занимавший этот пост ранее, был назначен секретарем Совета безопасности РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские войска наступают: суточные потери ВСУ превысили 1700 солдатВ России повысят качество медобслуживания военныхПутин назвал потери российской армии в конфликте на Украине
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, андрей белоусов
Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск

Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск – Минобороны

10:36 17.06.2024
 
© Министерство обороны РФБелоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск
Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Глава Минобороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады руководящего состава главного командования. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.
Главком Сухопутными войсками Олег Салюков доложил глава оборонного ведомства о подготовке офицерских кадров и взаимодействии с ОПК в плане поставок техники в войска.

"Главе российского военного ведомства также было доложено о координации работы российских миротворческих подразделений, комендантской службы, в том числе в новых регионах России, а также о порядке взаимодействия с региональными органами власти по оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций", – говорится в тесте сообщения.

Кроме того, Белоусову доложили о боевом дежурстве и о том, как контролируется боевая работа подразделений в зоне проведения специальной военной операции.
"Глава российского военного ведомства заслушал доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне проведения СВО и всестороннему обеспечению войск", – уточнили в Минобороны.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказали президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Президент Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ. Также был подписан указ о включении министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.
На прошлой неделе Путин назначил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса.
В середине мая президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны – Андрея Белоусова. Сергей Шойгу, занимавший этот пост ранее, был назначен секретарем Совета безопасности РФ
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Министерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флотАндрей Белоусов
 
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