https://crimea.ria.ru/20240611/belousov-i-dyumin-voshli-v-sostav-voenno-promyshlennoy-komissii-rf-1138046895.html
Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ
Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ
Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-11T23:43
2024-06-11T23:43
2024-06-12T00:18
андрей белоусов
алексей дюмин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.Также Белоусов, Дюмин и Алиханов вошли в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ и других войск, следует из указа главы государства.
https://crimea.ria.ru/20240611/putin-vklyuchil-glavu-minoborony-rf-belousova-v-sostav-sovbeza-rossii-1138046395.html
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андрей белоусов, алексей дюмин, владимир путин (политик), новости, военно-промышленный комплекс (впк), россия, политика, министерство обороны рф
Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ
Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ
23:43 11.06.2024 (обновлено: 00:18 12.06.2024)