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Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ
Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ
Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-11T23:43
2024-06-12T00:18
андрей белоусов
алексей дюмин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.Также Белоусов, Дюмин и Алиханов вошли в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ и других войск, следует из указа главы государства.
https://crimea.ria.ru/20240611/putin-vklyuchil-glavu-minoborony-rf-belousova-v-sostav-sovbeza-rossii-1138046395.html
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андрей белоусов, алексей дюмин, владимир путин (политик), новости, военно-промышленный комплекс (впк), россия, политика, министерство обороны рф
Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ

Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ

23:43 11.06.2024 (обновлено: 00:18 12.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкАлексей Дюмин
Алексей Дюмин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.

"В составе комиссии: включить следующих лиц: Алиханов А. А. – министр промышленности и торговли; Белоусов А. Р. – министр обороны РФ; Дюмин А. Г. – помощник президента РФ", – говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Также Белоусов, Дюмин и Алиханов вошли в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ и других войск, следует из указа главы государства.
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Андрей БелоусовАлексей ДюминВладимир Путин (политик)НовостиВоенно-промышленный комплекс (ВПК)РоссияПолитикаМинистерство обороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара и грозы: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 12 июня
23:43Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ
23:05Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России
22:30Главное за день: 11 июня
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