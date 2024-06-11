https://crimea.ria.ru/20240611/belousov-i-dyumin-voshli-v-sostav-voenno-promyshlennoy-komissii-rf-1138046895.html

Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ

Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ

Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-11T23:43

2024-06-11T23:43

2024-06-12T00:18

андрей белоусов

алексей дюмин

владимир путин (политик)

новости

военно-промышленный комплекс (впк)

россия

политика

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137255277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bba9bea4f0187ffd38b557ebc86fddcf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.Также Белоусов, Дюмин и Алиханов вошли в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ и других войск, следует из указа главы государства.

https://crimea.ria.ru/20240611/putin-vklyuchil-glavu-minoborony-rf-belousova-v-sostav-sovbeza-rossii-1138046395.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, алексей дюмин, владимир путин (политик), новости, военно-промышленный комплекс (впк), россия, политика, министерство обороны рф