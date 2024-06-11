https://crimea.ria.ru/20240611/putin-vklyuchil-glavu-minoborony-rf-belousova-v-sostav-sovbeza-rossii-1138046395.html

Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России

Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России

Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ, соответствующий указ размещен на портале официального РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T23:05

2024-06-11T23:05

2024-06-11T23:38

владимир путин (политик)

андрей белоусов

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Помощник президента Николай Патрушев остается в составе Совбеза РФ, следует из указа главы государства.На прошлой неделе Путин назначил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса.В середине мая президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны – Андрея Белоусова. Сергей Шойгу, занимавший этот пост ранее, был назначен секретарем Совета безопасности РФ.

https://crimea.ria.ru/20240531/tseli-svo-budut-nepremenno-dostignuty---ministr-oborony-belousov-1137744828.html

россия

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2024

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владимир путин (политик), андрей белоусов, новости, министерство обороны рф, совет безопасности россии , россия, политика