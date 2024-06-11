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Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России
Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России
Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ, соответствующий указ размещен на портале официального РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T23:05
2024-06-11T23:05
2024-06-11T23:38
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Помощник президента Николай Патрушев остается в составе Совбеза РФ, следует из указа главы государства.На прошлой неделе Путин назначил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса.В середине мая президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны – Андрея Белоусова. Сергей Шойгу, занимавший этот пост ранее, был назначен секретарем Совета безопасности РФ.
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владимир путин (политик), андрей белоусов, новости, министерство обороны рф, совет безопасности россии , россия, политика
Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России
Путин включил главу Минобороны РФ Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России
23:05 11.06.2024 (обновлено: 23:38 11.06.2024)