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Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК
Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК
Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T21:10
2024-06-04T21:11
владимир путин (политик)
сергей шойгу
новости
совет безопасности россии
назначения
опк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.По поручению президента, к среде должна быть завершена работа по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности.В середине мая президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны – Андрея Белоусова. Сергей Шойгу, занимавший этот пост ранее, был назначен секретарем Совета безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к рачительности при расходовании средств на ОПКШойгу рассказал о главной задаче на новом постуПутин рассказал о новых полномочиях Шойгу
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владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, совет безопасности россии , назначения, опк, россия, кремль
Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК

Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

21:10 04.06.2024 (обновлено: 21:11 04.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", – сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

По поручению президента, к среде должна быть завершена работа по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности.
В середине мая президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны – Андрея Белоусова. Сергей Шойгу, занимавший этот пост ранее, был назначен секретарем Совета безопасности РФ.
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