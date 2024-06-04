https://crimea.ria.ru/20240604/shoygu-naznachen-koordinatorom-raboty-po-razvitiyu-opk-1137853030.html

Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК

Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК

Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T21:10

2024-06-04T21:10

2024-06-04T21:11

владимир путин (политик)

сергей шойгу

новости

совет безопасности россии

назначения

опк

россия

кремль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137853204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fe74dd254a021e6db0f56b5464679e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.По поручению президента, к среде должна быть завершена работа по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности.В середине мая президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны – Андрея Белоусова. Сергей Шойгу, занимавший этот пост ранее, был назначен секретарем Совета безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к рачительности при расходовании средств на ОПКШойгу рассказал о главной задаче на новом постуПутин рассказал о новых полномочиях Шойгу

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, совет безопасности россии , назначения, опк, россия, кремль