https://crimea.ria.ru/20240604/shoygu-naznachen-koordinatorom-raboty-po-razvitiyu-opk-1137853030.html
Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК
Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК
Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T21:10
2024-06-04T21:10
2024-06-04T21:11
владимир путин (политик)
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.По поручению президента, к среде должна быть завершена работа по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности.В середине мая президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны – Андрея Белоусова. Сергей Шойгу, занимавший этот пост ранее, был назначен секретарем Совета безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к рачительности при расходовании средств на ОПКШойгу рассказал о главной задаче на новом постуПутин рассказал о новых полномочиях Шойгу
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), сергей шойгу, новости, совет безопасности россии , назначения, опк, россия, кремль
Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
21:10 04.06.2024 (обновлено: 21:11 04.06.2024)