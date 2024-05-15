Путин призвал к рачительности при расходовании средств на ОПК
Путин: к расходованию средств на военное развитие России нужно подходить рачительно
17:15 15.05.2024 (обновлено: 17:16 15.05.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Необходимо сконцентрировать финансовые и административные ресурсы для развития оборонно-промышленного комплекса, но подходить к их расходованию нужно рачительно и с умом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
"Мы должны сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения задач, о которых я уже сказал (целей национального развития страны – ред.). При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, они не малые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что у России есть все, чтобы быть на шаг впереди в части освоения новейших средств вооруженной борьбы. Алексей Дюмин, назначенный помощником президента, по словам российского лидера, будет оказывать помощь правительству и российским компаниям, в частности "Ростеху", в решении задач по обеспечению оружием и техникой Вооруженных сил РФ.
"Мы должны сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения задач, о которых я уже сказал (целей национального развития страны – ред.). При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, они не малые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что у России есть все, чтобы быть на шаг впереди в части освоения новейших средств вооруженной борьбы. Алексей Дюмин, назначенный помощником президента, по словам российского лидера, будет оказывать помощь правительству и российским компаниям, в частности "Ростеху", в решении задач по обеспечению оружием и техникой Вооруженных сил РФ.
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