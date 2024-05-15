https://crimea.ria.ru/20240515/putin-mir-na-ukraine-zavisit-ot-uspekhov-armii-rossii-na-fronte-1137303927.html

Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте

Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте

Чем эффективнее Вооруженные силы России работают на линии боевого соприкосновения, тем больше шансов урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T15:36

2024-05-15T15:36

2024-05-15T15:56

владимир путин (политик)

новости сво

вооруженные силы россии

украина

министерство обороны рф

россия

неонацизм

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_e185d999d39b85109996ddd4794f884f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Чем эффективнее Вооруженные силы России работают на линии боевого соприкосновения, тем больше шансов урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военных округов и руководством Минобороны.Путин констатировал, что Россия с 2014 года пыталась урегулировать конфликт мирными средствами, но из этого ничего не вышло."Мы видим, что делает неонацистский режим в приграничной полосе. Так они поступали в течение всех лет, начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт. Ничего, к сожалению, не получилось, и мы были вынуждены приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью наших Вооруженных сил", - отметил российский лидер.Он также отметил, что специальная военная операция идет по плану, утвержденному Министерством обороны РФ и Генеральным штабом, группировка в зоне СВО выполняет все поставленные задачи.Российский лидер в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, сказал, что Москва готова к переговорам по украинскому вопросу, но главной проблемой является отсутствие надежных гарантий безопасности для России.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторикуРФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – ЛавровБлинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, украина, министерство обороны рф, россия, неонацизм, новости