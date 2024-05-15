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Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте
Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте
Чем эффективнее Вооруженные силы России работают на линии боевого соприкосновения, тем больше шансов урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T15:36
2024-05-15T15:56
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Чем эффективнее Вооруженные силы России работают на линии боевого соприкосновения, тем больше шансов урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военных округов и руководством Минобороны.Путин констатировал, что Россия с 2014 года пыталась урегулировать конфликт мирными средствами, но из этого ничего не вышло."Мы видим, что делает неонацистский режим в приграничной полосе. Так они поступали в течение всех лет, начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт. Ничего, к сожалению, не получилось, и мы были вынуждены приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью наших Вооруженных сил", - отметил российский лидер.Он также отметил, что специальная военная операция идет по плану, утвержденному Министерством обороны РФ и Генеральным штабом, группировка в зоне СВО выполняет все поставленные задачи.Российский лидер в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, сказал, что Москва готова к переговорам по украинскому вопросу, но главной проблемой является отсутствие надежных гарантий безопасности для России.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторикуРФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – ЛавровБлинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН
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владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, украина, министерство обороны рф, россия, неонацизм, новости
Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте

Путин: урегулирование конфликта на Украине миром зависит от эффективной работы армии РФ

15:36 15.05.2024 (обновлено: 15:56 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Чем эффективнее Вооруженные силы России работают на линии боевого соприкосновения, тем больше шансов урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военных округов и руководством Минобороны.
"Чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил", - сказал глава государства, обращаясь к участникам встречи.
Путин констатировал, что Россия с 2014 года пыталась урегулировать конфликт мирными средствами, но из этого ничего не вышло.
"Мы видим, что делает неонацистский режим в приграничной полосе. Так они поступали в течение всех лет, начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт. Ничего, к сожалению, не получилось, и мы были вынуждены приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью наших Вооруженных сил", - отметил российский лидер.
Он также отметил, что специальная военная операция идет по плану, утвержденному Министерством обороны РФ и Генеральным штабом, группировка в зоне СВО выполняет все поставленные задачи.
Российский лидер в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, сказал, что Москва готова к переговорам по украинскому вопросу, но главной проблемой является отсутствие надежных гарантий безопасности для России.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.
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Владимир Путин (политик)Новости СВОВооруженные силы РоссииУкраинаМинистерство обороны РФРоссияНеонацизмНовости
 
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