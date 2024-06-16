https://crimea.ria.ru/20240616/rossiyskie-voyska-nastupayut-sutochnye-poteri-vsu-prevysili-1700-soldat-1138151971.html

Российские войска наступают: суточные потери ВСУ превысили 1700 солдат

Российские войска наступают: суточные потери ВСУ превысили 1700 солдат - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Российские войска наступают: суточные потери ВСУ превысили 1700 солдат

Подразделения Вооруженных сил России занимают более выгодные рубежи и улучшают положение по переднему краю на ряде направлений СВО. Потери украинских войск за... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T13:59

2024-06-16T13:59

2024-06-16T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России занимают более выгодные рубежи и улучшают положение по переднему краю на ряде направлений СВО. Потери украинских войск за сутки составили свыше 1700 боевиков и около 80 единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Волчанска, Синельниково и Волчанских Хуторов Харьковской области. Также за сутки российские бойцы отразили три контратаки штурмовых групп врага.Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, гаубицы М198 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов.Противник потерял за сутки до 500 боевиков, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово ДНР. Также в течение суток отражены четыре контратаки.Противник потерял до 380 военнослужащих, танк Leopard, две боевые бронированные машины "Козак", 15 автомобилей, две гаубицы Д-20, гаубицу "Мста-Б" и два орудия М119.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение украинским формированиям в районах Воздвиженки, Новгородского, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Новоселовки Первой, Сокола и Камышевки ДНР. Также отражены четыре контратаки штурмовых групп.Потери ВСУ составили до 375 боевиков, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro, два автомобиля, гаубица М777, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", пять гаубиц Д-30, а также орудие М119.Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. ВСУ на данном направлении потеряли до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, самоходку Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции РЭБ "Буковель-AD".Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Высшетарасовки, Покровского, Никополя Днепропетровской области и Осокоровки Херсонской области.Потери ВСУ составили до 90 боевиков, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и пушка Д-44.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 2 тысячи человекВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиковМинус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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