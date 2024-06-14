https://crimea.ria.ru/20240614/minus-tri-samoleta-i-dva-vertoleta-rossiyskie-pvo-gromyat-aviatsiyu-vraga-1138115113.html
Минус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага
Минус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Минус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага
Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили два украинских вертолета Ми-8 и самолет МиГ-29, кроме того, на аэродромах уничтожены штурмовик Су-25 и... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T17:05
2024-06-14T17:05
2024-06-14T17:05
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
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авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили два украинских вертолета Ми-8 и самолет МиГ-29, кроме того, на аэродромах уничтожены штурмовик Су-25 и истребитель Су-27. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские войска за неделю перехватили 13 оперативно-тактических ракет ATACMS, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot, две противокорабельные ракеты "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM, восемь управляемых авиабомб Hammer и JDAM.Также уничтожены 46 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха" 465 беспилотников.Всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 613 самолетов, 276 вертолетов, и более 25 тысяч беспилотников ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm ShadowГрупповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , авиация, поставки западного оружия украине
Минус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага
Российские войска уничтожили три украинских самолета и два вертолета в зоне СВО за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили два украинских вертолета Ми-8 и самолет МиГ-29, кроме того, на аэродромах уничтожены штурмовик Су-25 и истребитель Су-27. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска за неделю перехватили 13 оперативно-тактических ракет ATACMS, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot, две противокорабельные ракеты "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM, восемь управляемых авиабомб Hammer и JDAM.
Также уничтожены 46 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха" 465 беспилотников.
Всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 613 самолетов, 276 вертолетов, и более 25 тысяч беспилотников ВСУ.
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