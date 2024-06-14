https://crimea.ria.ru/20240614/minus-tri-samoleta-i-dva-vertoleta-rossiyskie-pvo-gromyat-aviatsiyu-vraga-1138115113.html

Минус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага

Минус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Минус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага

Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили два украинских вертолета Ми-8 и самолет МиГ-29, кроме того, на аэродромах уничтожены штурмовик Су-25 и... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T17:05

2024-06-14T17:05

2024-06-14T17:05

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили два украинских вертолета Ми-8 и самолет МиГ-29, кроме того, на аэродромах уничтожены штурмовик Су-25 и истребитель Су-27. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские войска за неделю перехватили 13 оперативно-тактических ракет ATACMS, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot, две противокорабельные ракеты "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM, восемь управляемых авиабомб Hammer и JDAM.Также уничтожены 46 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха" 465 беспилотников.Всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 613 самолетов, 276 вертолетов, и более 25 тысяч беспилотников ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm ShadowГрупповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , авиация, поставки западного оружия украине