https://crimea.ria.ru/20240613/rossiyskie-sily-pvo-sbili-chetyre-snaryada-vampire-i-himars-1138080249.html

Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS

Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS

Более 30 беспилотников, а также реактивные снаряды Vampire и HIMARS уничтожили за сутки российские военные с помощью средств ПВО в зоне спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T13:58

2024-06-13T13:58

2024-06-13T14:29

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

пво

рсзо vampire

himars

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Более 30 беспилотников, а также реактивные снаряды Vampire и HIMARS уничтожили за сутки российские военные с помощью средств ПВО в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 103 районах.Накануне российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник ВСУ, а также сбили американские дальнобойные ракеты и французские управляемые авиабомбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетовРаботают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, рсзо vampire, himars, беспилотник (бпла, дрон)