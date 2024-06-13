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Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS
Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS
Более 30 беспилотников, а также реактивные снаряды Vampire и HIMARS уничтожили за сутки российские военные с помощью средств ПВО в зоне спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T13:58
2024-06-13T13:58
2024-06-13T14:29
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
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himars
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Более 30 беспилотников, а также реактивные снаряды Vampire и HIMARS уничтожили за сутки российские военные с помощью средств ПВО в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 103 районах.Накануне российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник ВСУ, а также сбили американские дальнобойные ракеты и французские управляемые авиабомбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетовРаботают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, рсзо vampire, himars, беспилотник (бпла, дрон)
Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS
Четыре снаряда "Vampire" и HIMARS сбили российские силы ПВО за сутки
13:58 13.06.2024 (обновлено: 14:29 13.06.2024)