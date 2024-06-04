https://crimea.ria.ru/20240604/boytsy-dnepra-sbili-ukrainskiy-shturmovik-su-25-1137839485.html
Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25
Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25
Подразделения группировки войск "Днепр" сбили украинский самолет Су-25 воздушных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T14:05
2024-06-04T14:05
2024-06-04T14:05
новости сво
группировка войск "днепр"
запорожская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Днепр" сбили украинский самолет Су-25 воздушных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 18 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, и 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ.В воскресенье в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны двух самолетов МиГ-29 воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMSРабота ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29Три украинских истребителя МиГ-29 сбиты в зоне спецоперации за сутки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, группировка войск "днепр", запорожская область, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25
Российские военные сбили украинский самолет Су-25 на Запорожском направлении