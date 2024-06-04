https://crimea.ria.ru/20240604/boytsy-dnepra-sbili-ukrainskiy-shturmovik-su-25-1137839485.html

Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25

Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25

Подразделения группировки войск "Днепр" сбили украинский самолет Су-25 воздушных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T14:05

2024-06-04T14:05

2024-06-04T14:05

новости сво

группировка войск "днепр"

запорожская область

вооруженные силы россии

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Днепр" сбили украинский самолет Су-25 воздушных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 18 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, и 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ.В воскресенье в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны двух самолетов МиГ-29 воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMSРабота ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29Три украинских истребителя МиГ-29 сбиты в зоне спецоперации за сутки

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, группировка войск "днепр", запорожская область, вооруженные силы россии, потери всу , новости