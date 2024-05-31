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Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS
Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS
Вооруженные силы России за неделю сбили самолеты ВСУ и ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T16:30
2024-05-31T16:30
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
поставки западного оружия украине
ракеты atacms
противорадиолокационные ракеты harm
авиабомба hammer
himars
рсзо "ольха"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю сбили самолеты ВСУ и ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожены 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США.Также сбиты шесть противокорабельных ракет "Нептун", 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха" и 312 беспилотных летательных аппаратов.В ночь на пятницу дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к КрымуПять украинских дронов уничтожены над Кубанью
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, поставки западного оружия украине, ракеты atacms, противорадиолокационные ракеты harm, авиабомба hammer, himars, рсзо "ольха", беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS

Авиация и ПВО России сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS за неделю - Минобороны

16:30 31.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю сбили самолеты ВСУ и ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожены 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США.
Также сбиты шесть противокорабельных ракет "Нептун", 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха" и 312 беспилотных летательных аппаратов.
В ночь на пятницу дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА.
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