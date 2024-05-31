https://crimea.ria.ru/20240531/rossiyskie-pvo-sbili-chetyre-samoleta-vsu-i-14-raket-atacms-1137760263.html
Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS
Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS
Вооруженные силы России за неделю сбили самолеты ВСУ и ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T16:30
2024-05-31T16:30
2024-05-31T16:30
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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ракеты atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю сбили самолеты ВСУ и ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожены 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США.Также сбиты шесть противокорабельных ракет "Нептун", 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха" и 312 беспилотных летательных аппаратов.В ночь на пятницу дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к КрымуПять украинских дронов уничтожены над Кубанью
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, поставки западного оружия украине, ракеты atacms, противорадиолокационные ракеты harm, авиабомба hammer, himars, рсзо "ольха", беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS
Авиация и ПВО России сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS за неделю - Минобороны