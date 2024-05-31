https://crimea.ria.ru/20240531/rossiyskie-pvo-sbili-chetyre-samoleta-vsu-i-14-raket-atacms-1137760263.html

Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS

Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS

Вооруженные силы России за неделю сбили самолеты ВСУ и ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T16:30

2024-05-31T16:30

2024-05-31T16:30

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю сбили самолеты ВСУ и ракеты ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожены 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США.Также сбиты шесть противокорабельных ракет "Нептун", 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха" и 312 беспилотных летательных аппаратов.В ночь на пятницу дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к КрымуПять украинских дронов уничтожены над Кубанью

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, поставки западного оружия украине, ракеты atacms, противорадиолокационные ракеты harm, авиабомба hammer, himars, рсзо "ольха", беспилотник (бпла, дрон), потери всу