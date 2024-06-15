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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 2 тысячи человек

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 2 тысячи человек - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 2 тысячи человек

Подразделения российских войск за прошедшие сутки продолжили продвигаться вглубь обороны противника и занимать более выгодные рубежи на ряде направлений,... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T14:29

2024-06-15T14:29

2024-06-15T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск за прошедшие сутки продолжили продвигаться вглубь обороны противника и занимать более выгодные рубежи на ряде направлений, суточные потери ВСУ превысили две тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Волчанска и Терновой Харьковской области. Также российские бойцы отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ.Потери врага за сутки составили до 350 боевиков, два танка, три автомобиля, гаубица Д-30 и две станции РЭБ "Буковель-AD".Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777, гаубицы FH-70 и "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ, а также отразили одну контратаку. Противник потерял за сутки более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.В ходе контрабатарейной борьбы поражены гаубицы FH-70, М777, М198 и Д-20, четыре гаубицы Д-30, самоходные артиллерийские установки AS-90 Braveheart, "Акация" и "Гвоздика", два орудия М119, боевая машина РСЗО "Град", а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и отразили пять контратак штурмовых групп.Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица М777, три гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и гаубица М102.Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab и гаубицу "Мста-Б".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике формирований бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, уничтожены пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиковМинус три самолета и два вертолета: российские ПВО громят авиацию врага19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow

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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу