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Белоусов доложил Путину о ходе СВО и дальнейших планах
Белоусов доложил Путину о ходе СВО и дальнейших планах - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Белоусов доложил Путину о ходе СВО и дальнейших планах
Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказали президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне проведения специальной... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T11:28
2024-06-12T11:28
2024-06-12T11:48
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказали президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Совещание прошло накануне поздно вечером, сообщается на сайте Кремля.В мероприятии также приняли участие командующие военными округами. После общего совещания президент провел отдельные встречи с каждым из участников.Во вторник президент включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ. Также был подписан указ о включении министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.На прошлой неделе Путин назначил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса.В середине мая президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны – Андрея Белоусова. Сергей Шойгу, занимавший этот пост ранее, был назначен секретарем Совета безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В России повысят качество медобслуживания военныхПутин назвал потери российской армии в конфликте на УкраинеВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости сво, андрей белоусов, валерий герасимов, министерство обороны рф, новости
Белоусов доложил Путину о ходе СВО и дальнейших планах
Путину доложили о ходе спецоперации и продолжении военных действий
11:28 12.06.2024 (обновлено: 11:48 12.06.2024)