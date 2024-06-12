https://crimea.ria.ru/20240612/putin-provel-soveschanie-s-belousovym-i-gerasimovym-1138049998.html

Белоусов доложил Путину о ходе СВО и дальнейших планах

Белоусов доложил Путину о ходе СВО и дальнейших планах - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Белоусов доложил Путину о ходе СВО и дальнейших планах

Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказали президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне проведения специальной... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T11:28

2024-06-12T11:28

2024-06-12T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказали президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Совещание прошло накануне поздно вечером, сообщается на сайте Кремля.В мероприятии также приняли участие командующие военными округами. После общего совещания президент провел отдельные встречи с каждым из участников.Во вторник президент включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ. Также был подписан указ о включении министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.На прошлой неделе Путин назначил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса.В середине мая президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны – Андрея Белоусова. Сергей Шойгу, занимавший этот пост ранее, был назначен секретарем Совета безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В России повысят качество медобслуживания военныхПутин назвал потери российской армии в конфликте на УкраинеВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, андрей белоусов, валерий герасимов, министерство обороны рф, новости