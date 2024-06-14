https://crimea.ria.ru/20240614/belousov-i-dyumin-proveli-soveschanie-o-postavkakh-bespilotnikov-voyskam-1138103857.html

Белоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войска

Белоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войска - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Белоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войска

Министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин в пятницу обсудили взаимодействие военного ведомства с регионами по поставкам... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T10:38

2024-06-14T10:38

2024-06-14T10:41

андрей белоусов

алексей дюмин

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин в пятницу обсудили взаимодействие военного ведомства с регионами по поставкам беспилотников и техники, сообщает пресс-служба Минобороны.По данным ведомства, на совещании в Национальном центре управления обороной РФ Дюмин отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия субъектов страны и регионального бизнеса с Минобороны в сферах разработки и производства беспилотников, средств РЭБ и разведки, и других высокотехнологичных изделий."Такой подход повысит эффективность применения поставляемых регионами технических средств", - считает Белоусов.Детали для дронов, которые используются российскими военными в зоне специальной военной операции, в частности изготавливают в Крыму, сообщала ранее руководитель Народного фронта в республике Алла Вертинская.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФКакое новое вооружение поступит в армию России до конца года – ШойгуВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО

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2024

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андрей белоусов, алексей дюмин, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости