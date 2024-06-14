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Белоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войска
Белоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войска - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Белоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войска
Министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин в пятницу обсудили взаимодействие военного ведомства с регионами по поставкам... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T10:38
2024-06-14T10:38
2024-06-14T10:41
андрей белоусов
алексей дюмин
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин в пятницу обсудили взаимодействие военного ведомства с регионами по поставкам беспилотников и техники, сообщает пресс-служба Минобороны.По данным ведомства, на совещании в Национальном центре управления обороной РФ Дюмин отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия субъектов страны и регионального бизнеса с Минобороны в сферах разработки и производства беспилотников, средств РЭБ и разведки, и других высокотехнологичных изделий."Такой подход повысит эффективность применения поставляемых регионами технических средств", - считает Белоусов.Детали для дронов, которые используются российскими военными в зоне специальной военной операции, в частности изготавливают в Крыму, сообщала ранее руководитель Народного фронта в республике Алла Вертинская.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФКакое новое вооружение поступит в армию России до конца года – ШойгуВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО
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андрей белоусов, алексей дюмин, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости
Белоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войска
Минобороны: поставки БПЛА в войска регионами должны быть скоординированы
10:38 14.06.2024 (обновлено: 10:41 14.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин в пятницу обсудили взаимодействие военного ведомства с регионами по поставкам беспилотников и техники, сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, на совещании в Национальном центре управления обороной РФ Дюмин отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия субъектов страны и регионального бизнеса с Минобороны в сферах разработки и производства беспилотников, средств РЭБ и разведки, и других высокотехнологичных изделий.
Министр обороны, в свою очередь, отметил большую помощь регионов в вопросах поставки беспилотников, средств "окопного" РЭБ, колесной техники, элементов бронезащиты и другой экипировки напрямую в подразделения. При этом он указал на важность взаимодействия при организации помощи войскам, чтобы упорядочить процесс и избежать избыточной вариативности изделий на фронте.
"Такой подход повысит эффективность применения поставляемых регионами технических средств", - считает Белоусов.
Детали для дронов, которые используются российскими военными в зоне специальной военной операции, в частности изготавливают в Крыму
, сообщала ранее руководитель Народного фронта в республике Алла Вертинская.
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