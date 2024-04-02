https://crimea.ria.ru/20240402/v-pomosch-frontu-v-krymu-izgotavlivayut-detali-dlya-bespilotnikov-1136225680.html

В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников

В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников - РИА Новости Крым, 02.04.2024

В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников

В Крыму изготавливают детали для дронов, которые используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T15:15

2024-04-02T15:15

2024-04-02T15:21

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму изготавливают детали для дронов, которые используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская и заместитель директора по учебно-производственной работе одного из крымских технических колледжей Алла Кирейшина."Сегодня фронту нужны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны. Есть умельцы в народных полках и единичные жители. Помогают и вузы, колледжи", - говорит Алла Вертинская.Руководитель Народного фронта в Крыму рассказала, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным на площадке Народного фронта создан центр "Кулибин". По поручению главы государства, Минобороны РФ предоставило полигон, на котором проходят испытания изобретений современных "Кулибиных".Кроме того, в одном из крымских колледжей изготавливают детали для дронов. 23 февраля коллектив и студенты вместе с Народным фронтом отправляли "за ленточку" передачу и письма ребят. В одном из них выпускник 4 курса поздравил бойцов с праздником и спросил, чем они могли бы им помочь."Мы хотели оказывать действенную помощь, которая пригодится бойцам на фронте. Бойцы откликнулись и попросили напечатать хвостовики и напольники", - рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа Алла Кирейшина.По ее словам, изначально в распоряжении у них был один 3D принтер, на котором печатали эти детали для дронов. Потом, когда поняли, что получается, делом загорелись все преподаватели и студенты. В итоге купили еще несколько подобных принтеров.Алла Вертинская уточнила, что эти не дорогостоящие по сборке детали, являются системой сброса, которая поражает технику противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту"Защитница защитников": как художница из Симферополя поехала на фронт Семья волонтеров из Керчи получила награду к 10-летию воссоединения

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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