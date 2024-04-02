https://crimea.ria.ru/20240402/v-pomosch-frontu-v-krymu-izgotavlivayut-detali-dlya-bespilotnikov-1136225680.html
В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников
В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников
В Крыму изготавливают детали для дронов, которые используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T15:15
2024-04-02T15:15
2024-04-02T15:21
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алла вертинская
народный фронт
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму изготавливают детали для дронов, которые используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская и заместитель директора по учебно-производственной работе одного из крымских технических колледжей Алла Кирейшина."Сегодня фронту нужны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны. Есть умельцы в народных полках и единичные жители. Помогают и вузы, колледжи", - говорит Алла Вертинская.Руководитель Народного фронта в Крыму рассказала, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным на площадке Народного фронта создан центр "Кулибин". По поручению главы государства, Минобороны РФ предоставило полигон, на котором проходят испытания изобретений современных "Кулибиных".Кроме того, в одном из крымских колледжей изготавливают детали для дронов. 23 февраля коллектив и студенты вместе с Народным фронтом отправляли "за ленточку" передачу и письма ребят. В одном из них выпускник 4 курса поздравил бойцов с праздником и спросил, чем они могли бы им помочь."Мы хотели оказывать действенную помощь, которая пригодится бойцам на фронте. Бойцы откликнулись и попросили напечатать хвостовики и напольники", - рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа Алла Кирейшина.По ее словам, изначально в распоряжении у них был один 3D принтер, на котором печатали эти детали для дронов. Потом, когда поняли, что получается, делом загорелись все преподаватели и студенты. В итоге купили еще несколько подобных принтеров.Алла Вертинская уточнила, что эти не дорогостоящие по сборке детали, являются системой сброса, которая поражает технику противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту"Защитница защитников": как художница из Симферополя поехала на фронт Семья волонтеров из Керчи получила награду к 10-летию воссоединения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, волонтеры, волонтеры крыма, помощь бойцам сво, общество, алла вертинская, народный фронт, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма
В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников
Детали для беспилотников изготавливают в Крыму и отправляют бойцам в зону спецоперации
15:15 02.04.2024 (обновлено: 15:21 02.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму изготавливают детали для дронов, которые используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская и заместитель директора по учебно-производственной работе одного из крымских технических колледжей Алла Кирейшина.
"Сегодня фронту нужны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны. Есть умельцы в народных полках и единичные жители. Помогают и вузы, колледжи", - говорит Алла Вертинская.
Руководитель Народного фронта в Крыму рассказала, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным на площадке Народного фронта создан центр "Кулибин". По поручению главы государства, Минобороны РФ предоставило полигон, на котором проходят испытания изобретений современных "Кулибиных".
"В Крыму есть волонтер - многодетный отец, который делает на принтере 3D детали, необходимые на фронте. Варят наши "Кулибины" и защиту от дронов на машины: металлический каркас, который затянут сеткой", - рассказывает Алла Вертинская.
Кроме того, в одном из крымских колледжей изготавливают детали для дронов. 23 февраля коллектив и студенты вместе с Народным фронтом отправляли "за ленточку" передачу и письма ребят. В одном из них выпускник 4 курса поздравил бойцов с праздником и спросил, чем они могли бы им помочь.
"Мы хотели оказывать действенную помощь, которая пригодится бойцам на фронте. Бойцы откликнулись и попросили напечатать хвостовики и напольники", - рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа Алла Кирейшина.
По ее словам, изначально в распоряжении у них был один 3D принтер, на котором печатали эти детали для дронов. Потом, когда поняли, что получается, делом загорелись все преподаватели и студенты. В итоге купили еще несколько подобных принтеров.
"У нас получилась производственная линейка из восьми принтеров. Мы доработали наши детали. На материке из общества радиолюбителей узнали, что мы занимаемся такой помощью, и один из предпринимателей передал нам расходные материалы на 50 тысяч рублей", - поделилась Алла Кирейшина.
Алла Вертинская уточнила, что эти не дорогостоящие по сборке детали, являются системой сброса, которая поражает технику противника.
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