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В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников
В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников
В Крыму изготавливают детали для дронов, которые используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T15:15
2024-04-02T15:21
крым
волонтеры
волонтеры крыма
помощь бойцам сво
общество
алла вертинская
народный фронт
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму изготавливают детали для дронов, которые используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская и заместитель директора по учебно-производственной работе одного из крымских технических колледжей Алла Кирейшина."Сегодня фронту нужны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны. Есть умельцы в народных полках и единичные жители. Помогают и вузы, колледжи", - говорит Алла Вертинская.Руководитель Народного фронта в Крыму рассказала, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным на площадке Народного фронта создан центр "Кулибин". По поручению главы государства, Минобороны РФ предоставило полигон, на котором проходят испытания изобретений современных "Кулибиных".Кроме того, в одном из крымских колледжей изготавливают детали для дронов. 23 февраля коллектив и студенты вместе с Народным фронтом отправляли "за ленточку" передачу и письма ребят. В одном из них выпускник 4 курса поздравил бойцов с праздником и спросил, чем они могли бы им помочь."Мы хотели оказывать действенную помощь, которая пригодится бойцам на фронте. Бойцы откликнулись и попросили напечатать хвостовики и напольники", - рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа Алла Кирейшина.По ее словам, изначально в распоряжении у них был один 3D принтер, на котором печатали эти детали для дронов. Потом, когда поняли, что получается, делом загорелись все преподаватели и студенты. В итоге купили еще несколько подобных принтеров.Алла Вертинская уточнила, что эти не дорогостоящие по сборке детали, являются системой сброса, которая поражает технику противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту"Защитница защитников": как художница из Симферополя поехала на фронт Семья волонтеров из Керчи получила награду к 10-летию воссоединения
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РИА Новости Крым
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крым, волонтеры, волонтеры крыма, помощь бойцам сво, общество, алла вертинская, народный фронт, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма
В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотников

Детали для беспилотников изготавливают в Крыму и отправляют бойцам в зону спецоперации

15:15 02.04.2024 (обновлено: 15:21 02.04.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПечать на 3D-принтерах систем сброса для нужд фронта
Печать на 3D-принтерах систем сброса для нужд фронта - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму изготавливают детали для дронов, которые используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская и заместитель директора по учебно-производственной работе одного из крымских технических колледжей Алла Кирейшина.
"Сегодня фронту нужны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны. Есть умельцы в народных полках и единичные жители. Помогают и вузы, колледжи", - говорит Алла Вертинская.
Руководитель Народного фронта в Крыму рассказала, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным на площадке Народного фронта создан центр "Кулибин". По поручению главы государства, Минобороны РФ предоставило полигон, на котором проходят испытания изобретений современных "Кулибиных".

"В Крыму есть волонтер - многодетный отец, который делает на принтере 3D детали, необходимые на фронте. Варят наши "Кулибины" и защиту от дронов на машины: металлический каркас, который затянут сеткой", - рассказывает Алла Вертинская.

Кроме того, в одном из крымских колледжей изготавливают детали для дронов. 23 февраля коллектив и студенты вместе с Народным фронтом отправляли "за ленточку" передачу и письма ребят. В одном из них выпускник 4 курса поздравил бойцов с праздником и спросил, чем они могли бы им помочь.
"Мы хотели оказывать действенную помощь, которая пригодится бойцам на фронте. Бойцы откликнулись и попросили напечатать хвостовики и напольники", - рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа Алла Кирейшина.
По ее словам, изначально в распоряжении у них был один 3D принтер, на котором печатали эти детали для дронов. Потом, когда поняли, что получается, делом загорелись все преподаватели и студенты. В итоге купили еще несколько подобных принтеров.
"У нас получилась производственная линейка из восьми принтеров. Мы доработали наши детали. На материке из общества радиолюбителей узнали, что мы занимаемся такой помощью, и один из предпринимателей передал нам расходные материалы на 50 тысяч рублей", - поделилась Алла Кирейшина.
Алла Вертинская уточнила, что эти не дорогостоящие по сборке детали, являются системой сброса, которая поражает технику противника.
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