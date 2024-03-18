https://crimea.ria.ru/20240318/semya-volonterov-iz-kerchi-poluchila-nagradu-k-10-letiyu-vossoedineniya-1135814776.html

Семья волонтеров из Керчи получила награду к 10-летию воссоединения

Семья волонтеров из Керчи получила награду к 10-летию воссоединения - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Семья волонтеров из Керчи получила награду к 10-летию воссоединения

Семья из Керчи – Светлана и Сергей Скуратовы – сегодня, 18 марта, в Управлении МВД России по городу Керчи получили медаль "10 лет воссоединения Крыма с... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T20:33

2024-03-18T20:33

2024-03-18T20:38

10 лет крымской весне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Семья из Керчи – Светлана и Сергей Скуратовы – сегодня, 18 марта, в Управлении МВД России по городу Керчи получили медаль "10 лет воссоединения Крыма с Российской Федерацией". За что они удостоились такой награды и что для них значит праздник Крымской весны, они рассказали РИА Новости Крым.Скуратовы – семья волонтеров. Муж Сергей – офицер, ветеран МВД. Жена Светлана – медработник. Волонтерством они занимаются давно. До начала спецоперации помогали многодетным, малообеспеченным семьям. Доставляли им продукты, одежду, предметы обихода.С началом СВО активно поддерживают российских бойцов. Семья собирает помощь для бойцов 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады из города Уссурийска.Сейчас, по ее словам, к ним присоединился еще батальон "Тула", который состоит из добровольцев. Семья считает свои долгом помочь ребятам, так как Тула – город-побратим Керчи."Каждый год начиная с 2016 года наша семья участвует в автопробегах, приуроченных к годовщине Крымской весны, ко Дню флага – ко всем государственным праздникам. В этом году действует желтый уровень опасности, поэтому запретили проводить подобные мероприятия. Но если есть желание украсить машину флагами, то в частном порядке это сделать можно", – говорит Светлана.Идея украсить автомобиль еще и флагом с изображением президента Владимира Путина принадлежит Сергею Скуратову. В 2016 году, когда семья переехала в город-герой, родину Светланы, глава семьи сказал жене, что флаги города Керчи, Крыма есть у всех, а с Путиным они не видели ни у кого.Женщина добавила, что и праздник Крымской весны для них особенно важен. Они, как и многие жители Крыма, ждали воссоединения его с Россией."Сегодня самый лучший день! Мы очень надеялись, что Крым вернется в родную гавань. Крым – Россия навсегда", – заключила Светлана Скуратова.

https://crimea.ria.ru/20240318/prazdnik-dlya-vsey-strany-krym-pozdravlyayut-s-10-letiem-vossoedineniya-1135798306.html

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