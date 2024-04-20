https://crimea.ria.ru/20240420/tsentr-bespilotnikov-i-robotov-sozdadut-v-minoborony-rf-1136710179.html

Центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФ

Центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФ

В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T09:11

2024-04-20T09:11

2024-04-20T09:15

сергей шойгу

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.По данным ведомства, министру обороны на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.Как уточнили в министерстве, глава военного ведомства подчеркнул, что создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу представили боевой квадрокоптер для дистанционного минированияШтурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с беспилотникамиВ России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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