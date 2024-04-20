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Центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФ
Центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФ
В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T09:11
2024-04-20T09:11
2024-04-20T09:15
сергей шойгу
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оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Минобороны РФ будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботов, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.По данным ведомства, министру обороны на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.Как уточнили в министерстве, глава военного ведомства подчеркнул, что создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу представили боевой квадрокоптер для дистанционного минированияШтурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с беспилотникамиВ России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000
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сергей шойгу, новости, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), роботы, оружие, вооруженные силы россии
Центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФ
В Минобороны РФ создадут научно-производственный центр БПЛА и роботов
09:11 20.04.2024 (обновлено: 09:15 20.04.2024)