https://crimea.ria.ru/20240420/shoygu-predstavili-boevoy-kvadrokopter-dlya-distantsionnogo-minirovaniya-1136709865.html

Шойгу представили боевой квадрокоптер для дистанционного минирования

Шойгу представили боевой квадрокоптер для дистанционного минирования - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Шойгу представили боевой квадрокоптер для дистанционного минирования

Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективный боевой квадрокоптер, способный вести... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T08:56

2024-04-20T08:56

2024-04-20T09:04

сергей шойгу

министерство обороны рф

новости

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

квадрокоптер

минирование

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709958_370:0:2190:1024_1920x0_80_0_0_2757df5c389dc383d5734d7e2bd82b76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективный боевой квадрокоптер, способный вести дистанционное минирование местности, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, министру обороны РФ представили линейку различных беспилотных летательных аппаратов, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 килограммов.Повышенная помехозащищенность каналов управления и передачи данных позволяет применять данный дрон в условиях постановки противником помех. Простота эксплуатации и удобный программный интерфейс позволяют осуществлять подготовку операторов данного типа БПЛА в течение двух недель, подчеркнули в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с беспилотникамиВ России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), квадрокоптер, минирование, вооруженные силы россии