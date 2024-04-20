https://crimea.ria.ru/20240420/shoygu-predstavili-boevoy-kvadrokopter-dlya-distantsionnogo-minirovaniya-1136709865.html
Шойгу представили боевой квадрокоптер для дистанционного минирования
Шойгу представили боевой квадрокоптер для дистанционного минирования - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Шойгу представили боевой квадрокоптер для дистанционного минирования
Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективный боевой квадрокоптер, способный вести... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T08:56
2024-04-20T08:56
2024-04-20T09:04
сергей шойгу
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квадрокоптер
минирование
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективный боевой квадрокоптер, способный вести дистанционное минирование местности, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, министру обороны РФ представили линейку различных беспилотных летательных аппаратов, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 килограммов.Повышенная помехозащищенность каналов управления и передачи данных позволяет применять данный дрон в условиях постановки противником помех. Простота эксплуатации и удобный программный интерфейс позволяют осуществлять подготовку операторов данного типа БПЛА в течение двух недель, подчеркнули в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с беспилотникамиВ России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытания
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), квадрокоптер, минирование, вооруженные силы россии
Шойгу представили боевой квадрокоптер для дистанционного минирования
Беспилотник для дистанционного минирования местности представили в Минобороны РФ
08:56 20.04.2024 (обновлено: 09:04 20.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективный боевой квадрокоптер, способный вести дистанционное минирование местности, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, министру обороны РФ представили линейку различных беспилотных летательных аппаратов, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 килограммов.
"В том числе перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости", – уточнили в Минобороны.
Повышенная помехозащищенность каналов управления и передачи данных позволяет применять данный дрон в условиях постановки противником помех. Простота эксплуатации и удобный программный интерфейс позволяют осуществлять подготовку операторов данного типа БПЛА в течение двух недель, подчеркнули в оборонном ведомстве.
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