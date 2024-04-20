https://crimea.ria.ru/20240420/shturmovikov-obespechat-spetsoruzhiem-dlya-borby-s-bespilotnikami-1136709684.html
Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с беспилотниками
Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с беспилотниками - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с беспилотниками
Штурмовые подразделения Вооруженных сил России обеспечат специальным стрелковым оружием для борьбы с FPV-дронами противника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T08:38
2024-04-20T08:38
2024-04-20T08:52
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
fpv-дроны
юнус-бек евкуров
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения Вооруженных сил России обеспечат специальным стрелковым оружием для борьбы с FPV-дронами противника, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.В частности, уточнили в министерстве, Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения специальной военной операции.Глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением данных образцов стрелкового оружия", – сказали в министерстве."Все военнослужащие, проходящие подготовку на полигоне, будут отрабатывать задачи по борьбе с дронами", – доложил министру генерал-полковник Евкуров.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияШойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), fpv-дроны, юнус-бек евкуров, новости сво
Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с беспилотниками
Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с FPV-дронами – Минобороны
08:38 20.04.2024 (обновлено: 08:52 20.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения Вооруженных сил России обеспечат специальным стрелковым оружием для борьбы с FPV-дронами противника, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.
В частности, уточнили в министерстве, Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением данных образцов стрелкового оружия", – сказали в министерстве.
"Все военнослужащие, проходящие подготовку на полигоне, будут отрабатывать задачи по борьбе с дронами", – доложил министру генерал-полковник Евкуров.
"Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника", – добавили в Минобороны РФ.
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