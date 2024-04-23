Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240423/vs-rf-budut-reshat-postavlennye-zadachi-do-polnogo-dostizheniya-tseley-svo-1136778848.html
ВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО
ВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО - РИА Новости Крым, 23.04.2024
ВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО
Группировки российских войск продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей, ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T13:19
2024-04-23T13:19
сергей шойгу
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_7a0618e90b5feac770076046c6911dfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Группировки российских войск продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей, ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр Сергей Шойгу."Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - напомнил глава ведомства. Кроме того, по его словам, идет расширение зоны контроля в районе сел Бердычи и Георгиевка в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – ШойгуЦентр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФШойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_ee1df1630e0781c2d5631ca5e9d713f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, донецкая народная республика (днр)
ВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО

Шойгу: ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации

13:19 23.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Группировки российских войск продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей, ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр Сергей Шойгу.
"Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - напомнил глава ведомства.
Кроме того, по его словам, идет расширение зоны контроля в районе сел Бердычи и Георгиевка в ДНР.

"Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны. Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", - подчеркнул Шойгу.

Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – Шойгу
Центр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФ
Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО
 
Сергей ШойгуНовости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Почему саммит по Украине в Швейцарии является блефом – мнение
14:21Доля современных образцов ПВО и ПРО должна быть увеличена до 85% – Шойгу
14:03Какое новое вооружение поступит в армию России до конца года – Шойгу
13:36Силы ПВО сбили почти 900 украинских самолетов и 22 тысячи дронов
13:31Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России
13:29Аксенов назвал самое яркое событие для Крыма за 10 лет
13:19ВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО
13:13ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – Шойгу
13:13Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
12:51На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра
12:50Угрожают ли Крыму сухопутные операции – ответ Аксенова
12:42Более 15 трлн рублей направят на строительство дорог до 2028 года
12:34Очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет
12:25В крымском селе горел жилой дом - соседи спасли хозяйку
12:16В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД
12:10ФСБ предотвратила теракт в Брянске
12:04Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
11:53Хуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России
11:41Штормовой ветер накроет Крым
11:23Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины 1:39
Лента новостейМолния