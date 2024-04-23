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ВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО
ВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО - РИА Новости Крым, 23.04.2024
ВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО
Группировки российских войск продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей, ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T13:19
2024-04-23T13:19
2024-04-23T13:19
сергей шойгу
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Группировки российских войск продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей, ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил министр Сергей Шойгу."Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - напомнил глава ведомства. Кроме того, по его словам, идет расширение зоны контроля в районе сел Бердычи и Георгиевка в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России увеличат интенсивность ударов по логистике Украины – ШойгуЦентр беспилотников и роботов создадут в Минобороны РФШойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, донецкая народная республика (днр)
ВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО
Шойгу: ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации