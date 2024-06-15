https://crimea.ria.ru/20240615/rossiyskie-boevye-korabli-provedut-ucheniya-v-sredizemnom-more-1138130127.html

Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море

Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море

В Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T12:35

2024-06-15T12:35

2024-06-15T12:35

средиземное море

россия

египет

новости

учения

армия и флот

сотрудничество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138129866_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_5d2ba7a36d7ede3a5f04a1c394f6ddf0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе учения корабли отработают элементы совместного маневрирования и проведут тренировки по связи и досмотровым действиям.Накануне российские корабли прибыли в египетский порт Александрия. Их заход приурочен ко Дню России.Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота находится в дальнем походе в Средиземном море. До этого они посетили порты Юго-Восточной Азии, где тоже проводили мероприятия по боевому слаживанию с кораблями военно-морских сил дружественных государств.Кроме того, четыре корабля Северного флота ВМФ России, совершив трансатлантический переход, прибыли 12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом. В составе группировки – фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка четвертого поколения К-561 "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".Читайте также на РИА Новости Крым:Пять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на КубеРоссийский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодокВ учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ

средиземное море

россия

египет

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

средиземное море, россия, египет, новости, учения, армия и флот, сотрудничество, политика