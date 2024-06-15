https://crimea.ria.ru/20240615/rossiyskie-boevye-korabli-provedut-ucheniya-v-sredizemnom-more-1138130127.html
Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
В Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T12:35
2024-06-15T12:35
2024-06-15T12:35
средиземное море
россия
египет
новости
учения
армия и флот
сотрудничество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138129866_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_5d2ba7a36d7ede3a5f04a1c394f6ddf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе учения корабли отработают элементы совместного маневрирования и проведут тренировки по связи и досмотровым действиям.Накануне российские корабли прибыли в египетский порт Александрия. Их заход приурочен ко Дню России.Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота находится в дальнем походе в Средиземном море. До этого они посетили порты Юго-Восточной Азии, где тоже проводили мероприятия по боевому слаживанию с кораблями военно-морских сил дружественных государств.Кроме того, четыре корабля Северного флота ВМФ России, совершив трансатлантический переход, прибыли 12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом. В составе группировки – фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка четвертого поколения К-561 "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".Читайте также на РИА Новости Крым:Пять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на КубеРоссийский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодокВ учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ
средиземное море
россия
египет
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138129866_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_e68de9071260cd85eadd0966cbcfeab7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
средиземное море, россия, египет, новости, учения, армия и флот, сотрудничество, политика
Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
Военные корабли России и Египта проведут совместные учения в Средиземном море – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул египетский порт Александрия для участия в совместном учении с военно-морскими силами Египта. ВМС Египта будут представлены фрегатом ENS Al-Qadeer", – говорится в сообщении.
В ходе учения корабли отработают элементы совместного маневрирования и проведут тренировки по связи и досмотровым действиям.
Накануне российские корабли прибыли в египетский порт Александрия. Их заход приурочен ко Дню России.
"Заход отряда российских боевых кораблей в порт Александрия стал очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества", – добавили в ведомстве.
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота находится в дальнем походе в Средиземном море. До этого они посетили порты Юго-Восточной Азии, где тоже проводили мероприятия по боевому слаживанию с кораблями военно-морских сил дружественных государств.
Кроме того, четыре корабля Северного флота ВМФ России, совершив трансатлантический переход, прибыли 12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом. В составе группировки – фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка четвертого поколения К-561 "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".
Читайте также на РИА Новости Крым: