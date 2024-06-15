Рейтинг@Mail.ru
Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240615/rossiyskie-boevye-korabli-provedut-ucheniya-v-sredizemnom-more-1138130127.html
Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
В Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T12:35
2024-06-15T12:35
средиземное море
россия
египет
новости
учения
армия и флот
сотрудничество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138129866_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_5d2ba7a36d7ede3a5f04a1c394f6ddf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе учения корабли отработают элементы совместного маневрирования и проведут тренировки по связи и досмотровым действиям.Накануне российские корабли прибыли в египетский порт Александрия. Их заход приурочен ко Дню России.Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота находится в дальнем походе в Средиземном море. До этого они посетили порты Юго-Восточной Азии, где тоже проводили мероприятия по боевому слаживанию с кораблями военно-морских сил дружественных государств.Кроме того, четыре корабля Северного флота ВМФ России, совершив трансатлантический переход, прибыли 12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом. В составе группировки – фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка четвертого поколения К-561 "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".Читайте также на РИА Новости Крым:Пять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на КубеРоссийский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодокВ учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ
средиземное море
россия
египет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138129866_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_e68de9071260cd85eadd0966cbcfeab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
средиземное море, россия, египет, новости, учения, армия и флот, сотрудничество, политика
Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море

Военные корабли России и Египта проведут совместные учения в Средиземном море – Минобороны

12:35 15.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Средиземном море состоятся совместные российско-египетские военно-морские учения, в которых примут участие корабли Тихоокеанского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул египетский порт Александрия для участия в совместном учении с военно-морскими силами Египта. ВМС Египта будут представлены фрегатом ENS Al-Qadeer", – говорится в сообщении.

В ходе учения корабли отработают элементы совместного маневрирования и проведут тренировки по связи и досмотровым действиям.
Накануне российские корабли прибыли в египетский порт Александрия. Их заход приурочен ко Дню России.

"Заход отряда российских боевых кораблей в порт Александрия стал очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества", – добавили в ведомстве.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота находится в дальнем походе в Средиземном море. До этого они посетили порты Юго-Восточной Азии, где тоже проводили мероприятия по боевому слаживанию с кораблями военно-морских сил дружественных государств.
Кроме того, четыре корабля Северного флота ВМФ России, совершив трансатлантический переход, прибыли 12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом. В составе группировки – фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка четвертого поколения К-561 "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на Кубе
Российский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодок
В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ
 
Средиземное мореРоссияЕгипетНовостиУченияАрмия и флотСотрудничествоПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма
13:14"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников
13:03Крымский мост: в очереди уже более 400 автомобилей
12:52Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди
12:35Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
12:07В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня
11:41В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба
11:35В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине
11:16"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
10:54Где в Крыму выпало больше всего осадков
10:33Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию
10:06Крымский мост: очередь продолжает расти
09:43Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар
09:21Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте
08:52Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества
08:24В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света
08:02Крымский мост: за час очередь выросла почти в 4 раза
07:52Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал
07:21Под завалами многоэтажки в Шебекино погибли пять человек – Гладков
07:07Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам
Лента новостейМолния