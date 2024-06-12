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Российский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодок
Российский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодок - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Российский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодок
Военно-морской флот России в этом году пополнится новыми атомными подводными лодками, которые усилят ядерную триаду страны, заявил гендиректор производственного РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T14:12
2024-06-12T14:12
2024-06-12T14:17
россия
ядерная триада
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России в этом году пополнится новыми атомными подводными лодками, которые усилят ядерную триаду страны, заявил гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко.Президент России Владимир Путин оценил качество и надежность атомных ракетоносцев, которые выпускает "Севмаш".При этом президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подчеркнул, что Россия обладает уникальными ядерными технологиями, которых нет больше нигде в мире.11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы. Кроме того, корабли Северного флота провели учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров.В среду получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.В рамках предыдущих учений отрабатывались действия боевых расчетов, а также взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям.21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеСеверному флоту России 291 год – в чем его уникальностьЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета
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россия, ядерная триада, владимир путин (политик), вмф, новости, безопасность, оружие, военно-промышленный комплекс (впк)
Российский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодок
ВМФ получит несколько подводных лодок в 2024 году для усиления ядерной триады России
14:12 12.06.2024 (обновлено: 14:17 12.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России в этом году пополнится новыми атомными подводными лодками, которые усилят ядерную триаду страны, заявил гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко.
"Я хочу вам доложить, что флот получит еще несколько атомных подводных лодок, которые усилят и нашу ядерную составляющую нашей морской триады, и многоцелевых подводных лодок", - сказал Будниченко в ходе церемонии вручении госпремий в Кремле в среду.
Президент России Владимир Путин оценил качество и надежность атомных ракетоносцев, которые выпускает "Севмаш".
"Это предприятие ("Севмаш" - ред.) выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России", - сказал Путин, награждая гендиректора производственного объединения "Севмаш" Михаила Будниченко
.
При этом президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подчеркнул, что Россия обладает уникальными ядерными технологиями, которых нет больше нигде в мире.
"Мы опирались на глубинный, очень большой опыт отечественной науки, и наших разработок, которые мы проводили, создавая уникальные, не имеющиеся в мире ядерные технологии", - сказал Ковальчук в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил
России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер"
, снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы. Кроме того, корабли Северного флота провели учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров.
В среду получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали
военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.
В рамках предыдущих учений отрабатывались действия боевых расчетов, а также взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям.
21 мая в Южном военном округе начались учения
по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил
, что это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам.
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