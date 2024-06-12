https://crimea.ria.ru/20240612/rossiyskiy-flot-v-2024-godu-poluchit-neskolko-atomnykh-podvodnykh-lodok-1138054137.html

Российский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодок

Российский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодок - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Российский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодок

Военно-морской флот России в этом году пополнится новыми атомными подводными лодками, которые усилят ядерную триаду страны, заявил гендиректор производственного РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T14:12

2024-06-12T14:12

2024-06-12T14:17

россия

ядерная триада

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Военно-морской флот России в этом году пополнится новыми атомными подводными лодками, которые усилят ядерную триаду страны, заявил гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко.Президент России Владимир Путин оценил качество и надежность атомных ракетоносцев, которые выпускает "Севмаш".При этом президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подчеркнул, что Россия обладает уникальными ядерными технологиями, которых нет больше нигде в мире.11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы. Кроме того, корабли Северного флота провели учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров.В среду получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.В рамках предыдущих учений отрабатывались действия боевых расчетов, а также взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям.21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеСеверному флоту России 291 год – в чем его уникальностьЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета

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россия, ядерная триада, владимир путин (политик), вмф, новости, безопасность, оружие, военно-промышленный комплекс (впк)