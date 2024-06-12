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Пять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на Кубе

Пять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на Кубе - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Пять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на Кубе

Сближение России и Кубы, в частности, визит в Гавану российских кораблей и подлодки, стали крайне эффективным ответом президента России Владимира Путина на... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T22:23

2024-06-12T22:23

2024-06-12T22:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Сближение России и Кубы, в частности, визит в Гавану российских кораблей и подлодки, стали крайне эффективным ответом президента России Владимира Путина на вооружение Украины со стороны США, признал американский политолог Гилберт Доктороу в эфире индийского телеканала WION.В среду российская атомная подлодка "Казань" зашла в порт Гаваны. Перед этим в гавань кубинской столицы зашли фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер". Тактическая группа из четырех российских судов с 12 по 17 июня посещает порт Гаваны с официальным визитом. По мнению политолога, "таким образом, Путин говорит, что у России есть ответ на каждую угрозу, которую им могут представить США".Аналитик считает, что Москва и Гавана в последнее вышли на уровень отношений, который был между странами до 1991 года. При этом. по словам американского политолога, у России есть и другие союзники в этом регионе: Боливия, Никарагуа и Венесуэла.Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодокВ учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куба, россия, сша, безопасность, в мире, новости, мнения, подводный флот россии, вмф