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РНКБ: автобусные билеты стали покупать онлайн почти в 4 раза чаще
РНКБ: автобусные билеты стали покупать онлайн почти в 4 раза чаще - РИА Новости Крым, 12.09.2024
РНКБ: автобусные билеты стали покупать онлайн почти в 4 раза чаще
Летом 2024 года жители Республики Крым и Севастополя приобрели более 50 тысяч билетов на междугородние автобусные рейсы с помощью мобильного приложения РНКБ... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T18:11
2024-09-12T18:11
2024-09-12T18:12
рнкб (пао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Летом 2024 года жители Республики Крым и Севастополя приобрели более 50 тысяч билетов на междугородние автобусные рейсы с помощью мобильного приложения РНКБ (входит в группу ВТБ), сообщает пресс-служба банка.Это почти в четыре раза больше, чем количество купленных билетов в прошлом году — 13 тысяч за июнь-август 2023 года. Стоимость приобретенных билетов летом 2024 года составила порядка 16 миллионов рублей, за аналогичный период прошлого года — 5,6 миллиона рублей.Наибольший спрос на онлайн-покупки билетов зафиксирован в июне. Так, за первый месяц лета клиенты банка приобрели более 20 тысяч билетов без визита в кассы автостанций.Согласно статистике, билеты на междугородние автобусные рейсы чаще покупают женщины — 67%. Средний возраст покупателей — 34 года.Возможность покупать билеты на проезд в пригородном и междугороднем транспорте в мобильном приложении РНКБ (18+) появилась в ноябре 2022 года.Пассажиры могут самостоятельно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место, оплатить покупку со своей карты или счета. При этом стоимость билета остается такой же, как в кассе автостанции.Сервис онлайн-покупки билетов является частью проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг в сфере финансов и других сферах жизни граждан, расширение возможностей использования банковских карт в регионе, а также на повышение качества транспортных услуг.*Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneLuWKRmhHH
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рнкб (пао), транспорт, билеты, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым.
Летом 2024 года жители Республики Крым и Севастополя приобрели более 50 тысяч билетов на междугородние автобусные рейсы с помощью мобильного приложения РНКБ
(входит в группу ВТБ), сообщает пресс-служба банка.
Это почти в четыре раза больше, чем количество купленных билетов в прошлом году — 13 тысяч за июнь-август 2023 года. Стоимость приобретенных билетов летом 2024 года составила порядка 16 миллионов рублей, за аналогичный период прошлого года — 5,6 миллиона рублей.
Наибольший спрос на онлайн-покупки билетов зафиксирован в июне. Так, за первый месяц лета клиенты банка приобрели более 20 тысяч билетов без визита в кассы автостанций.
Согласно статистике, билеты на междугородние автобусные рейсы чаще покупают женщины — 67%. Средний возраст покупателей — 34 года.
Возможность покупать билеты на проезд в пригородном и междугороднем транспорте в мобильном приложении РНКБ (18+) появилась в ноябре 2022 года.
Пассажиры могут самостоятельно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место, оплатить покупку со своей карты или счета. При этом стоимость билета остается такой же, как в кассе автостанции.
"Все больше клиентов РНКБ отдают предпочтение покупке билетов через мобильное приложение. Это значительно экономит их время и избавляет от необходимости стоять в очередях. Кроме того, клиенты положительно реагируют на общую тенденцию к повышению доступности финансовых услуг в дистанционных каналах", - приводит пресс-служба слова вице-президента - директора департамента розничного бизнеса РНКБ БАНК ПАО Александра Козинкина.
Сервис онлайн-покупки билетов является частью проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг в сфере финансов и других сферах жизни граждан, расширение возможностей использования банковских карт в регионе, а также на повышение качества транспортных услуг.
*Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru
, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneLuWKRmhHH