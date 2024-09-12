https://crimea.ria.ru/20240912/rnkb-avtobusnye-bilety-stali-pokupat-onlayn-pochti-v-4-raza-chasche-1140310406.html

РНКБ: автобусные билеты стали покупать онлайн почти в 4 раза чаще

РНКБ: автобусные билеты стали покупать онлайн почти в 4 раза чаще - РИА Новости Крым, 12.09.2024

РНКБ: автобусные билеты стали покупать онлайн почти в 4 раза чаще

Летом 2024 года жители Республики Крым и Севастополя приобрели более 50 тысяч билетов на междугородние автобусные рейсы с помощью мобильного приложения РНКБ... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T18:11

2024-09-12T18:11

2024-09-12T18:12

рнкб (пао)

транспорт

билеты

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/19/1118491947_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_8eca3867ba0eb91467e89745357d2fcd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Летом 2024 года жители Республики Крым и Севастополя приобрели более 50 тысяч билетов на междугородние автобусные рейсы с помощью мобильного приложения РНКБ (входит в группу ВТБ), сообщает пресс-служба банка.Это почти в четыре раза больше, чем количество купленных билетов в прошлом году — 13 тысяч за июнь-август 2023 года. Стоимость приобретенных билетов летом 2024 года составила порядка 16 миллионов рублей, за аналогичный период прошлого года — 5,6 миллиона рублей.Наибольший спрос на онлайн-покупки билетов зафиксирован в июне. Так, за первый месяц лета клиенты банка приобрели более 20 тысяч билетов без визита в кассы автостанций.Согласно статистике, билеты на междугородние автобусные рейсы чаще покупают женщины — 67%. Средний возраст покупателей — 34 года.Возможность покупать билеты на проезд в пригородном и междугороднем транспорте в мобильном приложении РНКБ (18+) появилась в ноябре 2022 года.Пассажиры могут самостоятельно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место, оплатить покупку со своей карты или счета. При этом стоимость билета остается такой же, как в кассе автостанции.Сервис онлайн-покупки билетов является частью проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг в сфере финансов и других сферах жизни граждан, расширение возможностей использования банковских карт в регионе, а также на повышение качества транспортных услуг.*Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneLuWKRmhHH

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), транспорт, билеты, крым, новости крыма