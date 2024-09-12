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Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам
Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам
Температура воды в Черном море у берегов Крыма в середине сентября сохраняется на уровне лета, такого не наблюдалось много лет. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T19:21
2024-09-12T19:21
крым
новости крыма
татьяна любецкая
погода в крыму
крымская погода
температура морской воды в крыму
черное море
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воды в Черном море у берегов Крыма в середине сентября сохраняется на уровне лета, такого не наблюдалось много лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По информации синоптиков, в Керченском проливе температура воды сохраняется на уровне +24, в Азовское море показатель такой же. "Можно сказать, что продолжается лето. Бархатный сезон – субъективное понятие", - говорит начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В конце августа научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что в Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталосьЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаОтдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона
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Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам

Температура воды в Черном море в Крыму сохраняется на уровне +25 градусов

19:21 12.09.2024
 
© РИА Новости КрымКрым, Кара-Даг
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воды в Черном море у берегов Крыма в середине сентября сохраняется на уровне лета, такого не наблюдалось много лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"За весь сезон температура воды в море не понизилась. За всю историю своей работы я не помню такого. На Западном побережье температура воды на сегодня: в Евпатории +25, в Севастополе +25 градусов. На Южном берегу Крыма также +25", - говорит Татьяна Любецкая.

По информации синоптиков, в Керченском проливе температура воды сохраняется на уровне +24, в Азовское море показатель такой же.
"Можно сказать, что продолжается лето. Бархатный сезон – субъективное понятие", - говорит начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В конце августа научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что в Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября.
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