https://crimea.ria.ru/20240912/temperatura-vody-v-chernom-more-v-krymu-----dannye-po-gorodam-1140301299.html
Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам
Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам
Температура воды в Черном море у берегов Крыма в середине сентября сохраняется на уровне лета, такого не наблюдалось много лет. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T19:21
2024-09-12T19:21
2024-09-12T19:21
крым
новости крыма
татьяна любецкая
погода в крыму
крымская погода
температура морской воды в крыму
черное море
азовское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139355672_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_aaf9b936992e63fab222c70098f9bc17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воды в Черном море у берегов Крыма в середине сентября сохраняется на уровне лета, такого не наблюдалось много лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По информации синоптиков, в Керченском проливе температура воды сохраняется на уровне +24, в Азовское море показатель такой же. "Можно сказать, что продолжается лето. Бархатный сезон – субъективное понятие", - говорит начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В конце августа научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что в Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталосьЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаОтдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона
крым
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139355672_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_7b82dd0321627e4acea4d3dc3671d078.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, татьяна любецкая, погода в крыму, крымская погода, температура морской воды в крыму, черное море, азовское море
Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам
Температура воды в Черном море в Крыму сохраняется на уровне +25 градусов