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Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам

Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Температура воды в Черном море в Крыму - данные по городам

Температура воды в Черном море у берегов Крыма в середине сентября сохраняется на уровне лета, такого не наблюдалось много лет. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T19:21

2024-09-12T19:21

2024-09-12T19:21

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черное море

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воды в Черном море у берегов Крыма в середине сентября сохраняется на уровне лета, такого не наблюдалось много лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По информации синоптиков, в Керченском проливе температура воды сохраняется на уровне +24, в Азовское море показатель такой же. "Можно сказать, что продолжается лето. Бархатный сезон – субъективное понятие", - говорит начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В конце августа научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что в Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталосьЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаОтдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона

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азовское море

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2024

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