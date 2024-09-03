Рейтинг@Mail.ru
Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240903/barkhatnyy-sezon-v-krymu---mest-v-otelyakh-pochti-ne-ostalos-1140072516.html
Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось
Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось
Туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T06:48
2024-09-03T08:52
новости
радио "спутник в крыму"
сергей ганзий
крым
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
отдых в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139355693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29d6bc60604580ce5c0e93cc43798a90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.Также Ганзий подчеркнул положительную динамику по итогам летнего сезона, который в регионе все еще продолжается. "Порядка 70% загрузки по итогам трех летних месяцев", - сказал он.В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139355693_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_19fc7405b0a766010a397507415c279a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сергей ганзий, крым, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, отдых в крыму, новости крыма
Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось

Более половины крымских отелей забронированы на бархатный сезон - Минкурортов

06:48 03.09.2024 (обновлено: 08:52 03.09.2024)
 
© РИА Новости КрымКрым, Кара-Даг
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

"Что касается бархатного сезона, 65% бронирования на сегодня мы уже имеем, и цифра растет. Чуть больше бронирований - санаторно-курортное направление. Характерная особенность этого года - подросла глубина бронирования, в том числе до нового года", - констатировал министр.

Также Ганзий подчеркнул положительную динамику по итогам летнего сезона, который в регионе все еще продолжается. "Порядка 70% загрузки по итогам трех летних месяцев", - сказал он.
В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезона
Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиСергей ГанзийКрымТуризм в КрымуТуризмВнутренний туризмОтдых в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области
09:11Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины
09:10Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму
08:36Курение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти
08:15Авария на сетях обесточила часть Ленинского района Крыма
07:59Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла
07:43Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
07:19Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя
06:48Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось
06:24Крымские морпехи остановили колонну ВСУ в Курской области
06:03Крымский мост во вторник утром - ситуация на подъездах к переходу
00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
23:27На Украине уволен глава "Укрэнерго"
22:55Главное за день: 2 сентября
22:14Главные новости Крыма: 2 сентября
21:36Тело 12-летней девочки со следами насилия нашли в водоеме на Кубани
21:05Выйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовываться
20:46Показать Западу "Кузькину мать" - идет ли Турция в БРИКС и зачем
20:41Финдиректор Российского футбольного союза погиб при крушении вертолета
Лента новостейМолния