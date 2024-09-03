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Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось
Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось
Туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T06:48
2024-09-03T06:48
2024-09-03T08:52
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радио "спутник в крыму"
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Туристы активно выбирают Крым местом отдыха в бархатный сезон, о чем говорит объем и глубина бронирований номеров в местных средствах размещения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.Также Ганзий подчеркнул положительную динамику по итогам летнего сезона, который в регионе все еще продолжается. "Порядка 70% загрузки по итогам трех летних месяцев", - сказал он.В Крыму в начале сентября сохранится жаркая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится до октября, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось
Более половины крымских отелей забронированы на бархатный сезон - Минкурортов
06:48 03.09.2024 (обновлено: 08:52 03.09.2024)