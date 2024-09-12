https://crimea.ria.ru/20240912/glavnye-novosti-kryma-12-sentyabrya-1140313408.html

Главные новости Крыма: 12 сентября

Главные новости Крыма: 12 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Главные новости Крыма: 12 сентября

В Крыму состоялось первое заседание нового состава Государственного совета – депутаты сформировали президиум и согласовали назначение некоторых министров... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T22:55

2024-09-12T22:55

2024-09-12T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Крыму состоялось первое заседание нового состава Государственного совета – депутаты сформировали президиум и согласовали назначение некоторых министров. Керчь, Бахчисарай, Симферополь и два района Крыма оказались частично обесточены из-за аварий на энергосетях. ФСБ пресекла попытку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе – его организатор задержан. Еще один севастополец осужден на 16 лет за государственную измену и подготовку теракта. Корабли Черноморского флота приняли участие в масштабных морских учениях "Океан 2024" в Средиземном море.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Кадровые назначения в КрымуВ Государственном совете Крыма состоялось первое заседание первой сессии нового состава парламента. На должность председателя Госсовета вновь был избран Владимир Константинов. Депутаты избрали главу Республики Крым – им ожидаемо вновь стал действующий глава Сергей Аксенов. Далее парламентарии сформировали президиум крымского парламента, назначив пять заместителей спикера Госсовета и 19 председателей профильных комитетов. Сенатором от законодательной власти Крыма был назначен гроссмейстер, экс-депутат Госсовета республики Сергей Карякин. Герой России Юрий Нимченко наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма.Также в ходе заседания народные избранники согласовали переназначение председателя Совета министров Юрия Гоцанюка, его заместителей и некоторых министров.Керчь, Бахчисарай и Симферополь частично обесточеныВ Керчи часть абонентов в четверг остались без света из-за аварии на сетях. В Бахчисарайском районе временно отключали электричество в селах Севастьяновка, Казанки, Растущее, Нововасильевка, Самохвалово, Заветное, Глубокий Яр. Вечером из-за аварии частично остались без света жители Симферополя и двух районов Крыма – Симферопольского и Бахчисарайского. Об этом в своем Telegram- канале сообщил заместитель министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин."Город Симферополь. Обесточено 16 трансформаторных подстанций, 2948 точек поставок - 6451 человек", - говорится в сообщении.Теракт на железнодорожном мосту в СевастополеТеракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры планировал осуществить севастополец, чтобы нарушить логистику военных перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, 51-летний житель Севастополя был завербован сотрудником Службы безопасности Украины через интернет-мессенджер."По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт – подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя", - говорится в сообщении.Севастополец получил 16 лет за госизменуТакой срок сорокалетний житель Севастополя получил за государственную измену и приготовление к теракту, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области."В 2023 году мужчина собрал и передал представителю иностранного государства сведения о местонахождении транспортного средства, принадлежащего военнослужащему ВС России, и окружающей обстановке. По указанию того же лица, извлек из тайника самодельное взрывное устройство и намеревался привести его в действие, установив в автомобиль", - сказано в сообщении.Черноморский флот участвует в учениях "Океан-2024"Корабли Черноморского флота – фрегат "Адмирал Григорович" и корвет "Меркурий" задействованы в учениях "Океан-2024", которые проходят в Средиземном море. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.Корабли покинули пункт базирования Тартус в Сирийской Арабской Республике и вышли в восточную часть Средиземного моря для выполнения боевых упражнений.

https://crimea.ria.ru/20240912/krym-vystupaet-za-sozdanie-voenno-uchebnykh-zavedeniy---putin-1140312019.html

https://crimea.ria.ru/20240912/burya-s-grozoy-i-livnyami-obrushilas-na-krym-1140310612.html

https://crimea.ria.ru/20240912/aksenov-otpravil-v-otstavku-glavu-goskomnatsa-kryma--1140294754.html

https://crimea.ria.ru/20240912/zhitel-sevastopolya-poluchil-srok-za-publichnye-prizyvy-unichtozhat-russkikh-1140307446.html

https://crimea.ria.ru/20240912/v-balaklave-investor-otrestavriruet-vekovoy-kinoteatr-1140305636.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день