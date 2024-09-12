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Сформирован президиум Госсовета Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Сформирован президиум Госсовета Крыма
Сформирован президиум Госсовета Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Сформирован президиум Госсовета Крыма
Сформирован президиум Государственного совета Крыма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T16:51
2024-09-12T17:18
государственный совет рк (госсовет)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Сформирован президиум Государственного совета Крыма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. Депутаты утвердили на пост первых заместителей председателя высшего законодательного органа республики Сергея Цекова и Андрея Козырева (фракция "Единая Россия"). Заместителями председателя Госсовета избраны Наталья Звензек, Айдер Типпа, Алла Пономаренко (фракция "Единая Россия").Кроме того, депутаты сформировали президиум Государственного совета.В структуре парламента будет образовано 19 комитетов, руководители которых также были назначены в ходе первого заседания депутатов нового созыва. Ранее депутаты в ходе тайного голосования избрали председателем Госсовета Владимира Константинова.Также парламентарии большинством голосов избрали главой Республики Крым действующего лидера Сергея Аксенова. На этот пост было внесено три кандидатуры, среди которых действующий глава Сергей Аксенов, а также представители от КПРФ и партии "Новые люди". С 6 по 8 сентября проходили выборы в состав третьего созыва Государственного Совета Республики Крым. По их итогам в Госсовет вошли 75 депутатов от трех политических партий. Согласно Конституции Крыма, в течение 45 дней новый парламент должен избрать главу региона из трех кандидатур, предложенных президентом России. Глава Крыма избирается на пять лет. Сергей Аксенов руководит регионом с 2014 года.Председателем Государственного совета Республики Крым третьего созыва в четверг избран Владимир Константинов - решение было принято на заседании Госсовета единогласно.Сергей Цеков ранее занимал пост сенатора от Крыма в Совете Федерации РФ, 11 сентября он сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента третьего созыва. Также свой пост покидает сенатор Ольга Ковитиди. Далее Крым в Совфеде будут представлять шахматист Сергей Карякин и герой России Юрий Нимченко. Андрей Козырев руководил депутатской фракцией "Единой Россия" в Госсовете РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главой Республики Крым избран Сергей АксеновПарламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьеромАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма
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РИА Новости Крым
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96
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государственный совет рк (госсовет), политика, крым, новости крыма, новости
Сформирован президиум Госсовета Крыма

Сформирован президиум Госсовета Крыма

16:51 12.09.2024 (обновлено: 17:18 12.09.2024)
 
© РИА Новости Крым Работа Госсовета Крыма
 Работа Госсовета Крыма - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Сформирован президиум Государственного совета Крыма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Депутаты утвердили на пост первых заместителей председателя высшего законодательного органа республики Сергея Цекова и Андрея Козырева (фракция "Единая Россия"). Заместителями председателя Госсовета избраны Наталья Звензек, Айдер Типпа, Алла Пономаренко (фракция "Единая Россия").
Кроме того, депутаты сформировали президиум Государственного совета.
В структуре парламента будет образовано 19 комитетов, руководители которых также были назначены в ходе первого заседания депутатов нового созыва.
Ранее депутаты в ходе тайного голосования избрали председателем Госсовета Владимира Константинова.
Также парламентарии большинством голосов избрали главой Республики Крым действующего лидера Сергея Аксенова. На этот пост было внесено три кандидатуры, среди которых действующий глава Сергей Аксенов, а также представители от КПРФ и партии "Новые люди".
С 6 по 8 сентября проходили выборы в состав третьего созыва Государственного Совета Республики Крым. По их итогам в Госсовет вошли 75 депутатов от трех политических партий.
Согласно Конституции Крыма, в течение 45 дней новый парламент должен избрать главу региона из трех кандидатур, предложенных президентом России. Глава Крыма избирается на пять лет. Сергей Аксенов руководит регионом с 2014 года.
Председателем Государственного совета Республики Крым третьего созыва в четверг избран Владимир Константинов - решение было принято на заседании Госсовета единогласно.
Сергей Цеков ранее занимал пост сенатора от Крыма в Совете Федерации РФ, 11 сентября он сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента третьего созыва. Также свой пост покидает сенатор Ольга Ковитиди. Далее Крым в Совфеде будут представлять шахматист Сергей Карякин и герой России Юрий Нимченко. Андрей Козырев руководил депутатской фракцией "Единой Россия" в Госсовете РК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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