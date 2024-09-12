https://crimea.ria.ru/20240912/chernomorskiy-flot-uchastvuet-v-ucheniyakh-okean-2024-1140298208.html

Черноморский флот участвует в учениях "Океан-2024"

Черноморский флот участвует в учениях "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Черноморский флот участвует в учениях "Океан-2024"

Корабли Черноморского флота задействованы в учениях "Океан-2024", которые проходят в четверг в Средиземном море. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T12:22

2024-09-12T12:22

2024-09-12T12:22

учения "океан-2024"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота задействованы в учениях "Океан-2024", которые проходят в четверг в Средиземном море. Об этом сообщает Минобороны РФ."Корабли трех флотов в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море отрабатывают боевые упражнения в рамках учения "Океан-2024" - говорится в сообщении.Корабли покинули пункт базирования Тартус в Сирийской Арабской Республике и вышли в восточную часть Средиземного моря для выполнения боевых упражнений.Поддержку в отражении атаки средств воздушного нападения условного противника оказывали самолеты Су-24М оперативно-тактической авиации российской группировки войск в Сирии. Также в противовоздушном бое были задействованы комплексы радиоэлектронной борьбы."Корабельная группа совместно с экипажами самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-27 морской авиации ВМФ России отработали приемы поиска и уничтожения подводных лодок комплексным применением корабельных средств поражения. Кроме того, установлено слежение оружием за корабельными группами условного противника", - подытожили в военном ведомстве.10 сентября Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны. Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет."Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о ходе учения нестратегических ядерных силРоссия начала третий этап нестратегических ядерных учений Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения "океан-2024", вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность, новости