https://crimea.ria.ru/20240912/zhitel-sevastopolya-poluchil-16-let-za-gosizmenu-i-podgotovku-terakta-1140310260.html

Житель Севастополя получил 16 лет за госизмену и подготовку теракта

Житель Севастополя получил 16 лет за госизмену и подготовку теракта - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Житель Севастополя получил 16 лет за госизмену и подготовку теракта

40-летнй житель Севастополя приговорен к 16 годам лишения свободы за государственную измену и приготовление к теракту, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T18:03

2024-09-12T18:03

2024-09-12T18:03

госизмена

севастополь

ростовская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. 40-летнй житель Севастополя приговорен к 16 годам лишения свободы за государственную измену и приготовление к теракту, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области."В 2023 году мужчина собрал и передал представителю иностранного государства сведения о местонахождении транспортного средства, принадлежащего военнослужащему ВС России, и окружающей обстановке. По указанию того же лица, извлек из тайника самодельное взрывное устройство и намеревался привести его в действие, установив в автомобиль", - сказано в сообщении.Злоумышленника остановили правоохранители. Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта. По решению суда фигуранту предстоит провести три года в тюрьме и еще 13 лет – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перешел на сторону ВСУ: севастополец осужден за госизменуСотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкойИз Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, севастополь, ростовская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, крым