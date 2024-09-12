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Житель Севастополя получил 16 лет за госизмену и подготовку теракта - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Житель Севастополя получил 16 лет за госизмену и подготовку теракта
Житель Севастополя получил 16 лет за госизмену и подготовку теракта - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Житель Севастополя получил 16 лет за госизмену и подготовку теракта
40-летнй житель Севастополя приговорен к 16 годам лишения свободы за государственную измену и приготовление к теракту, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T18:03
2024-09-12T18:03
госизмена
севастополь
ростовская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. 40-летнй житель Севастополя приговорен к 16 годам лишения свободы за государственную измену и приготовление к теракту, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области."В 2023 году мужчина собрал и передал представителю иностранного государства сведения о местонахождении транспортного средства, принадлежащего военнослужащему ВС России, и окружающей обстановке. По указанию того же лица, извлек из тайника самодельное взрывное устройство и намеревался привести его в действие, установив в автомобиль", - сказано в сообщении.Злоумышленника остановили правоохранители. Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта. По решению суда фигуранту предстоит провести три года в тюрьме и еще 13 лет – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перешел на сторону ВСУ: севастополец осужден за госизменуСотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкойИз Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионе
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РИА Новости Крым
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60
госизмена, севастополь, ростовская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, крым
Житель Севастополя получил 16 лет за госизмену и подготовку теракта

Прокуратура: Житель Севастополя пойдет в колонию за госизмену и подготовку теракта

18:03 12.09.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. 40-летнй житель Севастополя приговорен к 16 годам лишения свободы за государственную измену и приготовление к теракту, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
"В 2023 году мужчина собрал и передал представителю иностранного государства сведения о местонахождении транспортного средства, принадлежащего военнослужащему ВС России, и окружающей обстановке. По указанию того же лица, извлек из тайника самодельное взрывное устройство и намеревался привести его в действие, установив в автомобиль", - сказано в сообщении.
Злоумышленника остановили правоохранители. Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта. По решению суда фигуранту предстоит провести три года в тюрьме и еще 13 лет – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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