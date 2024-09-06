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Из Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионе - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Из Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионе
Из Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионе - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Из Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионе
Прокуратура Крыма направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о местах... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T17:22
2024-09-06T17:45
новости
крым
херсонская область
происшествия
шпионаж
главное управление разведки украины (гур)
украина
суд
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о местах дислокации и передвижении подразделений вооруженных сил России и Росгвардии на Херсонщине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Как установили в прокуратуре Крыма, шпион работал на Главное управление разведки Украины с февраля по апрель 2022 года, после чего незаконные действия были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю.Также шпион сообщал украинской разведке информацию о видах военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам, добавили в ведомстве.Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, уголовное дело ушло в Херсонский областной суд.Накануне в прокуратуре Севастополя сообщили, что к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей заочно приговорен 37-летний севастополец, которой весной прошлого года перешел на сторону противника и воевал против своих сограждан. Днем ранее стало известно, что Севастопольский городской суд отправил 28-летнего севастопольца в колонию строго режима на 16 лет за передачу Службе безопасности Украины сведений о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты. Мужчина также был осужден по статье госизмена и ряду других, связанных, в частности, с хранением оружия. Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму – ФСБ В Крыму осудили агента иностранных спецслужб 13 лет строгого режима: жителя Крыма осудили за шпионаж
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новости, крым, херсонская область, происшествия, шпионаж, главное управление разведки украины (гур), украина, суд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), прокуратура республики крым
Из Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионе

Из Крыма в суд Херсонской области ушло дело о передававшем сведения о ВС РФ шпионе ГУР

17:22 06.09.2024 (обновлено: 17:45 06.09.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о местах дислокации и передвижении подразделений вооруженных сил России и Росгвардии на Херсонщине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как установили в прокуратуре Крыма, шпион работал на Главное управление разведки Украины с февраля по апрель 2022 года, после чего незаконные действия были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Мужчина собирал и передавал сотруднику главного управления разведки Украины сведения о местах дислокации, времени, маршрутах и передвижении подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации и Росгвардии на территории Херсонской области", – сообщили в прокуратуре.
Также шпион сообщал украинской разведке информацию о видах военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам, добавили в ведомстве.

"Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации Вооруженных Сил Российской Федерации", – отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, уголовное дело ушло в Херсонский областной суд.
Накануне в прокуратуре Севастополя сообщили, что к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей заочно приговорен 37-летний севастополец, которой весной прошлого года перешел на сторону противника и воевал против своих сограждан.
Днем ранее стало известно, что Севастопольский городской суд отправил 28-летнего севастопольца в колонию строго режима на 16 лет за передачу Службе безопасности Украины сведений о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты. Мужчина также был осужден по статье госизмена и ряду других, связанных, в частности, с хранением оружия.
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НовостиКрымХерсонская областьПроисшествияШпионажГлавное управление разведки Украины (ГУР)УкраинаСудФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Прокуратура Республики Крым
 
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