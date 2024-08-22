13 лет строгого режима: жителя Крыма осудили за шпионаж
Жителя Гурзуфа осудили на 13 лет строгого режима за шпионаж
11:48 22.08.2024 (обновлено: 11:54 22.08.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма признал 30-летнего жителя Гурзуфа виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК России - государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж-передача, сбор в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ", - говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения уголовного дела Верховный суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также установлен штраф в размере 200 тысяч рублей и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.
"Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну", - уточнили в суде.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее в Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова. По данным ФСБ России, один из них - россиянин, прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. Второй - гражданин Молдавии, а третий - житель Севастополя, который предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова.
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