https://crimea.ria.ru/20240822/13-let-strogogo-rezhima-zhitelya-kryma-osudili-za-shpionazh-1139793953.html

13 лет строгого режима: жителя Крыма осудили за шпионаж

13 лет строгого режима: жителя Крыма осудили за шпионаж - РИА Новости Крым, 22.08.2024

13 лет строгого режима: жителя Крыма осудили за шпионаж

Верховный суд Крыма признал 30-летнего жителя Гурзуфа виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T11:48

2024-08-22T11:48

2024-08-22T11:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма признал 30-летнего жителя Гурзуфа виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.По итогам рассмотрения уголовного дела Верховный суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также установлен штраф в размере 200 тысяч рублей и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев."Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну", - уточнили в суде.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее в Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова. По данным ФСБ России, один из них - россиянин, прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. Второй - гражданин Молдавии, а третий - житель Севастополя, который предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали трех агентов украинской разведки Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской области10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, госизмена, государственная измена, задержание диверсантов и шпионов в крыму, шпионаж, верховный суд крыма