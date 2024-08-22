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13 лет строгого режима: жителя Крыма осудили за шпионаж - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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13 лет строгого режима: жителя Крыма осудили за шпионаж
13 лет строгого режима: жителя Крыма осудили за шпионаж - РИА Новости Крым, 22.08.2024
13 лет строгого режима: жителя Крыма осудили за шпионаж
Верховный суд Крыма признал 30-летнего жителя Гурзуфа виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T11:48
2024-08-22T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма признал 30-летнего жителя Гурзуфа виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.По итогам рассмотрения уголовного дела Верховный суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также установлен штраф в размере 200 тысяч рублей и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев."Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну", - уточнили в суде.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее в Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова. По данным ФСБ России, один из них - россиянин, прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. Второй - гражданин Молдавии, а третий - житель Севастополя, который предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали трех агентов украинской разведки Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской области10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины
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крым, новости крыма, госизмена, государственная измена, задержание диверсантов и шпионов в крыму, шпионаж, верховный суд крыма
13 лет строгого режима: жителя Крыма осудили за шпионаж

Жителя Гурзуфа осудили на 13 лет строгого режима за шпионаж

11:48 22.08.2024 (обновлено: 11:54 22.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма признал 30-летнего жителя Гурзуфа виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УК России - государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж-передача, сбор в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ", - говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения уголовного дела Верховный суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также установлен штраф в размере 200 тысяч рублей и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.
"Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну", - уточнили в суде.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее в Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова. По данным ФСБ России, один из них - россиянин, прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. Второй - гражданин Молдавии, а третий - житель Севастополя, который предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова.
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