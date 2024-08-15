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10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины
10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины - РИА Новости Крым, 15.08.2024
10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины
В Херсонской области осудили женщину за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T13:25
2024-08-15T13:25
прокуратура республики крым
новости крыма
херсонская область
шпионаж
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главное управление разведки украины (гур)
приговор
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области осудили женщину за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Установлено, что на протяжении года женщина собирала и передавала информацию сотруднику ГУР Украины о местах дислокации, времени, маршрутах и передвижении подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии на территории Херсонской области, а также о видах военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.По данным Генпрокуратуры России, обвиняемую гражданку Украины суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Ранее сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской разведке. В Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которая передавала разведданные украинской службе безопасности для нанесения ракетных ударов по Луганску.
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прокуратура республики крым, новости крыма, херсонская область, шпионаж, украина, главное управление разведки украины (гур), приговор, правосудие
10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины

В Херсонской области осудили женщину за шпионаж для разведки Украины

13:25 15.08.2024
 
© Генпрокуратура РоссииВ Херсонской области осудили женщину за шпионаж для разведки Украины
В Херсонской области осудили женщину за шпионаж для разведки Украины
© Генпрокуратура России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области осудили женщину за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Установлено, что на протяжении года женщина собирала и передавала информацию сотруднику ГУР Украины о местах дислокации, времени, маршрутах и передвижении подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии на территории Херсонской области, а также о видах военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.
"Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ. Действия подсудимой квалифицированы по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Действия женщины выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры России, обвиняемую гражданку Украины суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской разведке.
В Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которая передавала разведданные украинской службе безопасности для нанесения ракетных ударов по Луганску.
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