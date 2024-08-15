https://crimea.ria.ru/20240815/10-let-za-shpionazh-v-khersonskoy-oblasti-osudili-grazhdanku-ukrainy-1139624543.html

10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины

10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины - РИА Новости Крым, 15.08.2024

10 лет за шпионаж: в Херсонской области осудили гражданку Украины

В Херсонской области осудили женщину за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T13:25

2024-08-15T13:25

2024-08-15T13:25

прокуратура республики крым

новости крыма

херсонская область

шпионаж

украина

главное управление разведки украины (гур)

приговор

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области осудили женщину за шпионаж для украинской разведки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Установлено, что на протяжении года женщина собирала и передавала информацию сотруднику ГУР Украины о местах дислокации, времени, маршрутах и передвижении подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии на территории Херсонской области, а также о видах военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.По данным Генпрокуратуры России, обвиняемую гражданку Украины суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Ранее сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской разведке. В Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которая передавала разведданные украинской службе безопасности для нанесения ракетных ударов по Луганску.

https://crimea.ria.ru/20240513/v-krymu-osudili-pyaterykh-ukrainskikh-shpionov-1137231596.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости крыма, херсонская область, шпионаж, украина, главное управление разведки украины (гур), приговор, правосудие