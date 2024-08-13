https://crimea.ria.ru/20240813/sotrudnitsa-voinskoy-chasti-yuvo-zaderzhana-za-shpionazh-dlya-ukrainy-1139560731.html

Сотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины

Сотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Сотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины

Сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской разведке. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T11:40

2024-08-13T11:40

2024-08-13T11:41

россия

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

шпионаж

задержание диверсантов и шпионов

южный военный округ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской разведке. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.По данным ведомства, с помощью заблокированного в РФ мессенджера женщина поддерживала контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. На службу в одну из воинских частей ЮВО она поступила в 2023 году по заданию украинской стороны, и все это время собирала данные об арсеналах, базах и складских помещениях, входящих в состав округа.У злоумышленницы произведены обыски, изъяты средства связи. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.Читайте также на РИА Новости Крым:Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизменеЗадержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной техникеФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, задержание диверсантов и шпионов, южный военный округ