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Сотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Сотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины
Сотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Сотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины
Сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской разведке. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T11:40
2024-08-13T11:41
россия
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
задержание диверсантов и шпионов
южный военный округ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской разведке. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.По данным ведомства, с помощью заблокированного в РФ мессенджера женщина поддерживала контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. На службу в одну из воинских частей ЮВО она поступила в 2023 году по заданию украинской стороны, и все это время собирала данные об арсеналах, базах и складских помещениях, входящих в состав округа.У злоумышленницы произведены обыски, изъяты средства связи. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.Читайте также на РИА Новости Крым:Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизменеЗадержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной техникеФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах России
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РИА Новости Крым
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Новости
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россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, задержание диверсантов и шпионов, южный военный округ
Сотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины

ФСБ: сотрудница воинской части ЮВО задержана за передачу данных украинской разведке

11:40 13.08.2024 (обновлено: 11:41 13.08.2024)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России
ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской разведке. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.
"Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений и объектов Вооруженных сил Российской Федерации", - цитирует сообщение РИА Новости.
По данным ведомства, с помощью заблокированного в РФ мессенджера женщина поддерживала контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. На службу в одну из воинских частей ЮВО она поступила в 2023 году по заданию украинской стороны, и все это время собирала данные об арсеналах, базах и складских помещениях, входящих в состав округа.

"Полученную информацию она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере. Подозреваемая задержана", – уточнили в ведомстве.

У злоумышленницы произведены обыски, изъяты средства связи. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
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РоссияНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ШпионажЗадержание диверсантов и шпионовЮжный военный округ
 
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