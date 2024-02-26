https://crimea.ria.ru/20240226/fsb-zaderzhala-polsotni-posobnikov-boevikov-v-22-regionakh-rossii-1135214803.html

ФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах России

ФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах России - РИА Новости Крым, 26.02.2024

ФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах России

В 22 регионах России задержали почти полсотни пособников исламистов, которые собирали и переводили деньги на нужды боевиков в Сирии. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T12:02

2024-02-26T12:02

2024-02-26T12:08

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В 22 регионах России задержали почти полсотни пособников исламистов, которые собирали и переводили деньги на нужды боевиков в Сирии. Об этом сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Всего в 22 российских регионах задержано 49 участников пособнической террористической сети. Некоторые из них распространяли через интернет в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали терроризм. Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.Предотвращенные теракты в КрымуВ начале февраля в Крыму сотрудники ФСБ задержали троих граждан, подозреваемых в организации покушения на жизнь одного из руководителей Республики Крым. Они по заданию СБУ планировали взорвать автомобиль своей жертвы.У подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг.Задержанная пособница СБУ призналась, что подготовка к теракту против одного из руководителей Крыма велась с конца января по начало февраля 2024 г.В декабре 2023 года ФСБ заявила о раскрытии в Крыму законспирированной разветвленной сети агентов украинских спецслужб, созданной под контролем Запада. Агентов планировалось использовать для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти, военнослужащих ВС России и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова.3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения. Он был завербован СБУ и прошел на Украине специальный курс обучения.В начале мая ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.* запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУВ Ростове-на-Дону задержаны координируемые из Киева исламисты ФСБ задержала севастопольца с тротилом и 800 патронами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сирия, антитеррор, новости, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)