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Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене
Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене
ФСБ задержала бывшего сотрудника "Яндекса" по подозрению в госизмене из-за финансирования вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T10:12
2024-05-13T10:12
госизмена
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. ФСБ задержала бывшего сотрудника "Яндекса" по подозрению в госизмене из-за финансирования вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. По данным силовиков, он переводил деньги на счет одного из украинских фондов для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах, позже скрывался за границей от частичной мобилизации. Следствие продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизменуФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах РоссииВ Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ
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госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), новости, россия, яндекс
Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене

ФСБ задержала бывшего сотрудника "Яндекса" по подозрению в госизмене

10:12 13.05.2024
 
© ФСБ РоссииСотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника "Яндекса" по делу о госизмене
Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника Яндекса по делу о госизмене
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. ФСБ задержала бывшего сотрудника "Яндекса" по подозрению в госизмене из-за финансирования вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"ФСБ РФ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО "Яндекс", причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. По данным силовиков, он переводил деньги на счет одного из украинских фондов для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах, позже скрывался за границей от частичной мобилизации. Следствие продолжается.
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ГосизменаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиРоссияЯндекс
 
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