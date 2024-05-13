https://crimea.ria.ru/20240513/finansiroval-vsu-eks-sotrudnik-yandeksa-podozrevaetsya-v-gosizmene-1137229351.html

Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене

Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене

ФСБ задержала бывшего сотрудника "Яндекса" по подозрению в госизмене из-за финансирования вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T10:12

2024-05-13T10:12

2024-05-13T10:12

госизмена

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. ФСБ задержала бывшего сотрудника "Яндекса" по подозрению в госизмене из-за финансирования вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. По данным силовиков, он переводил деньги на счет одного из украинских фондов для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах, позже скрывался за границей от частичной мобилизации. Следствие продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизменуФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах РоссииВ Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), новости, россия, яндекс