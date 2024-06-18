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Что на самом деле показала Швейцарская конференция - эксперт - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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https://crimea.ria.ru/20240618/chto-na-samom-dele-pokazala-shveytsarskaya-konferentsiya---ekspert-1138200993.html
Что на самом деле показала Швейцарская конференция - эксперт
Что на самом деле показала Швейцарская конференция - эксперт - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Что на самом деле показала Швейцарская конференция - эксперт
Швейцарская "мирная" конференция подтвердила, что Запад стремительно теряет мировое влияние, однако это только усиливает его желание вернуть позицию мирового... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T19:45
2024-06-18T19:45
игорь шатров
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
коллективный запад
конференция в швейцарии по украине
швейцария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Швейцарская "мирная" конференция подтвердила, что Запад стремительно теряет мировое влияние, однако это только усиливает его желание вернуть позицию мирового гегемона и ослабить Россию, поэтому конфликт на Украине западные политики заканчивать не хотят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Эксперт напоминает, что "хор участников саммита вышел блеклым и неоднозначным", и ряд стран отказались подписывать итоговое коммюнике, что свидетельствует о слабеющем влиянии Запада."Находясь под бременем западной пропаганды, Зеленский предполагал, что все страны, кроме явных союзников России, поддержат Запад. Это для него разочарование, что Запад уже не тот, что влияния практически не осталось. Мир, действительно, стал многополярным, мнений больше, чем два. Это говорит о том, что в мире появилась какая-то дискуссия и демократия", - продолжает политолог.Таким образом, и попытка демонстрации политического значения Украины в мире полностью провалилась. Однако, факт того, что мировое господство ускользает, заставляет США и их сателлитов искать любые пути в попытках удержать свое доминирование. Для этого в частности им необходимо продолжать попытки ослабить Россию."Хоть Запад и выглядел блекло, но хоть как-то выглядел. И у него есть возможность продолжать манипулировать политиками разных государств. По итогам конференции, они наверняка готовят доклады о том, как дальше с ними вести работу, чтобы затянуть процесс давления на РФ через Украину, продолжать использовать эту войну в попытках обрушить российскую экономику. Так что планы такие - на долгую войну", - считает эксперт.Конференция по Украине в Швейцарии "с треском провалилась", став приговором для так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Такое мнение высказал ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Итоговую декларацию сделали относительно нейтральной, "как ни пытался в последний момент Киев впихнуть туда свои односторонние оценки", констатировал он. И указал, что в кулуарах конференции активно обсуждали мирную инициативу президента России Владимира Путина, озвученную накануне.Конференция по Украине состоялась в Швейцарии близ города Люцерн 15-16 июня. На встречу были приглашены представители около 160 государств, свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.Итоговое коммюнике подписали 80 стран и четыре международные организации – Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.Отказались присоединяться к декларации Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирная инициатива Путина по Украине остается на повестке дня – Кремль"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
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игорь шатров, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, коллективный запад, конференция в швейцарии по украине, швейцария
Что на самом деле показала Швейцарская конференция - эксперт

Запад стремительно теряет влияние в мире - эксперт об итогах Швейцарской конференции

19:45 18.06.2024
 
© AFP 2024 / ALESSANDRO DELLA VALLEВладимир Зеленский на полях саммита по вопросам мира в Украине в Швейцарии
Владимир Зеленский на полях саммита по вопросам мира в Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AFP 2024 / ALESSANDRO DELLA VALLE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Швейцарская "мирная" конференция подтвердила, что Запад стремительно теряет мировое влияние, однако это только усиливает его желание вернуть позицию мирового гегемона и ослабить Россию, поэтому конфликт на Украине западные политики заканчивать не хотят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Так называемая мирная конференция - это был вызов, который попытался бросить Зеленский, недовольный отсутствием внимания к проблемам киевского режима. А вышло все весьма блекло и неоднозначно", - констатирует Шатров.
Эксперт напоминает, что "хор участников саммита вышел блеклым и неоднозначным", и ряд стран отказались подписывать итоговое коммюнике, что свидетельствует о слабеющем влиянии Запада.
"Находясь под бременем западной пропаганды, Зеленский предполагал, что все страны, кроме явных союзников России, поддержат Запад. Это для него разочарование, что Запад уже не тот, что влияния практически не осталось. Мир, действительно, стал многополярным, мнений больше, чем два. Это говорит о том, что в мире появилась какая-то дискуссия и демократия", - продолжает политолог.
Таким образом, и попытка демонстрации политического значения Украины в мире полностью провалилась. Однако, факт того, что мировое господство ускользает, заставляет США и их сателлитов искать любые пути в попытках удержать свое доминирование. Для этого в частности им необходимо продолжать попытки ослабить Россию.
"Хоть Запад и выглядел блекло, но хоть как-то выглядел. И у него есть возможность продолжать манипулировать политиками разных государств. По итогам конференции, они наверняка готовят доклады о том, как дальше с ними вести работу, чтобы затянуть процесс давления на РФ через Украину, продолжать использовать эту войну в попытках обрушить российскую экономику. Так что планы такие - на долгую войну", - считает эксперт.
Конференция по Украине в Швейцарии "с треском провалилась", став приговором для так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Такое мнение высказал ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Итоговую декларацию сделали относительно нейтральной, "как ни пытался в последний момент Киев впихнуть туда свои односторонние оценки", констатировал он. И указал, что в кулуарах конференции активно обсуждали мирную инициативу президента России Владимира Путина, озвученную накануне.
Конференция по Украине состоялась в Швейцарии близ города Люцерн 15-16 июня. На встречу были приглашены представители около 160 государств, свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.
Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.
Итоговое коммюнике подписали 80 стран и четыре международные организации – Совет Европы, Европейский совет, Европарламент и Еврокомиссия.
Отказались присоединяться к декларации Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Швейцария, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.
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