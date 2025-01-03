https://crimea.ria.ru/20250103/simferopolskoe-vodokhranilische-kak-sozdavalos-i-chem-ono-tsenno-dlya-kryma-1142998594.html

Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма

Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма

Симферопольскому водохранилищу – самому большому источнику воды для столицы Крыма – исполнилось 68 лет. РИА Новости Крым вместе с директором... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T07:02

2025-01-03T07:02

2025-01-03T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв– РИА Новости Крым, Анна Петрова. Симферопольскому водохранилищу – самому большому источнику воды для столицы Крыма – исполнилось 68 лет. РИА Новости Крым вместе с директором научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолием Копачевским рассказывает, почему Симферопольское море - достояние республики, как шла его грандиозная стройка, куда делись водные трамвайчики и как так вышло, что объект остается столь же важным, как и в 1956-м.От фонтанов к водохранилищамИстория создания водохранилищ естественного стока в Крыму в том виде, в котором мы их сегодня знаем – с дамбами и плотинами, – началась почти век назад. И Симферопольское не было первым. Однако стало крупнейшим для своего времени и важнейшим для столицы республики и ее окрестностей.Задолго до его появления Симферополь снабжался водой из нескольких источников, в том числе родников, рассказывает Анатолий Копачевский.Крупное строительство гидротехнических сооружений началось в Крыму в советское время еще до Великой Отечественной войны. "Помогать" источникам снабжать Симферополь водой стало сперва Аянское водохранилище. Первую очередь его строительства завершили в 1933-м, а третью – в 1956-м, когда объем достиг 3,9 млн кубов.Но было ясно, что сельскохозяйственным угодьям, расширявшимся не только вокруг столицы, этого не хватит. После освобождения Крыма от фашистских захватчиков вопросом занялись вновь. И в 1945-м был готов проект нового, самого крупного на тот момент в Крыму водохранилища естественного стока на 36 миллионов кубометров.Грандиозная стройка длилась 11 лет.Велась она в русле реки Салгир, между двумя холмами. На том самом месте, откуда больше столетия тому качала воду водонапорная башня. Старое сооружение по сей день существует на территории Симферопольского водоканала, заметил Копачевский.Из Симферополя до СивашаС появлением Симферопольского водохранилища Салгир стал рекой полностью зарегулированной, что очень важно для полей, подчеркнул Копачевский. Ведь речь идет и об угодьях далеко за пределами Симферополя."Салгир разгружается в Сиваш, и раньше вода шла так: паводок – ее много, залпом выливается, а межень – мало и вообще нет. Симферопольское водохранилище стало регулировать среднемноголетний расход воды. То есть накапливать воду и попусками пополнять ее запасы в наливных прудах, которые расположены по всему протяженному руслу Салгира вдоль сельскохозяйственных территорий степного Крыма до самого Сиваша", – пояснил Копачевский."Таких прудов множество, их суммарная емкость около 20 млн кубометров, и именно из них осуществляется орошение прилегающих сельскохозяйственных земель", – добавил он.А это тысячи гектаров угодий, включая поля зерновых, в том числе ценной крымской пшеницы твердых сортов, которые не растут во многих других регионах страны, подчеркнул он.Любимая зона отдыхаПока Симферопольское водохранилище использовалось преимущественно для сельскохозяйственных нужд, там была организована зона отдыха симферопольцев и гостей, в том числе на воде.С ростом города "Симферопольское море" превратилось в источник и питьевой воды. А с 1966 года Симферопольское водохранилище стало обеспечивать столицу Крыма вместе с еще одним – Партизанским, с чуть меньшим объемом – 34,4 млн кубов, которое построили на реке Альма.Позже вокруг водохранилища была организована так называемая зона санитарной охраны. Отдыхают здесь и сейчас, только с ограничениями."Но даже еще в 1980-е годы, на День работников водного хозяйства, когда были попуски воды из Симферопольского водохранилища, проводились соревнования на резиновых лодках и скатах", – отметил Копачевский.Новые вызовыПри этом несколько десятков лет Симферопольское водохранилище оставалось самым крупным в Крыму. Но после наращивания плотины Чернореченского водохранилища, питающего Севастополь, в начале 1980-х уступило место ему. А в конце того же десятилетия – и Межгорному, объемом 50 миллионов кубометров. Правда, оно не являлось водохранилищем естественного стока.Его появление в системе 400-километрового Северо-Крымского канала, строительство которого велось 40 лет, дало возможность Крыму проходить безболезненно вододефицитные периоды. Поскольку вода из Межгорного могла использоваться для обеспечения как Симферополя и Симферопольского района, так и Севастополя, Бахчисарая, Евпатории и даже Ялты, сказал Копачевский.Однако питалось Межгорное из Днепра, откуда вода в Крым перестала поступать с весны 2014 года, после возвращения полуострова в Россию, что стало началом так называемой водной блокады полуострова, организованной по решению украинских властей, напомнил эксперт. С тех пор наполнить это водохранилище удалось лишь на год: с апреля 2022, после того как российские войска разблокировали его в рамках СВО, до июня 2023 года, когда ВСУ взорвали дамбу Каховской ГЭС."И теперь подача воды из Межгорного возможна, когда будет либо восстановлена ГЭС, либо организована переброска в него воды из рек Салгир, Альма и Бельбек в водообильные годы. То есть нужна реконструкция – в проекте было указано, что возможно увеличение объемов до 100 млн – и наполнение", – сказал Копачевский.А следовательно, Симферопольское водохранилище и сегодня остается основным источником питания водой столицы республики, как и Партизанское, при этом крупнейшим. Их общего объема – 70 млн кубов – в целом достаточно для города. Помимо этого, в "город-собиратель" подается вода из подземных водозаборов Западного Крыма.Ранее Копачевский рассказывал, что притоки в водохранилища Крыма, в том числе Симферопольское, увеличились в декабре 2024 года, так что за последний месяц. Только за этот период главный источник питьевой воды крымской столицы набрал до 1,5 млн кубов воды, а с начала года – суммарный приток составил 32 млн кубометров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для Крыма Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского каналаВода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативу

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симферопольское водохранилище

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2025

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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