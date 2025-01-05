https://crimea.ria.ru/20250105/gde-v-sevastopole-ogranichat-dvizhenie-transporta-na-rozhdestvo-1143093400.html

Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество

Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество

В Севастополе 7 января ограничат движение транспорта из-за проведения крестных ходов, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T07:02

2025-01-05T07:02

2025-01-05T07:02

севастополь

департамент транспорта севастополя

транспорт

логистика

общество

рождество христово

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 7 января ограничат движение транспорта из-за проведения крестных ходов, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что с 11:00 до окончания прохождения пеших колон (ориентировочно до 12:00 – 12:30) машины не смогут проехать по следующим участкам: центральное городское кольцо – от площади Суворова до улицы Большая Морская, д. 36 (Покровский Собор), а также Северная сторона – от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова до площади Кролевецкого (кинотеатр "Моряк").Жителей и гостей Севастополя призвали учитывать информацию при планировании маршрута по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму обеспечат безопасность во время богослужений на РождествоВ центре Евпатории перекроют движение в четвергЗолото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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