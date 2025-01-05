Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество
В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта из-за крестных ходов
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевОбщественный транспорт на дорогах Севастополя
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 7 января ограничат движение транспорта из-за проведения крестных ходов, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"7 января вводятся временные ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре города. Это необходимо для проведения крестных ходов в честь Рождества Христова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 11:00 до окончания прохождения пеших колон (ориентировочно до 12:00 – 12:30) машины не смогут проехать по следующим участкам: центральное городское кольцо – от площади Суворова до улицы Большая Морская, д. 36 (Покровский Собор), а также Северная сторона – от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова до площади Кролевецкого (кинотеатр "Моряк").
© Telegram Дептранс СевастополяСхема ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре Севастополя 7 января
© Telegram Дептранс Севастополя
Схема ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре Севастополя 7 января
Жителей и гостей Севастополя призвали учитывать информацию при планировании маршрута по городу.
© Telegram Дептранс СевастополяСхема ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре Севастополя 7 января
© Telegram Дептранс Севастополя
Схема ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре Севастополя 7 января
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