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Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество
Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество
В Севастополе 7 января ограничат движение транспорта из-за проведения крестных ходов, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T07:02
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севастополь
департамент транспорта севастополя
транспорт
логистика
общество
рождество христово
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 7 января ограничат движение транспорта из-за проведения крестных ходов, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что с 11:00 до окончания прохождения пеших колон (ориентировочно до 12:00 – 12:30) машины не смогут проехать по следующим участкам: центральное городское кольцо – от площади Суворова до улицы Большая Морская, д. 36 (Покровский Собор), а также Северная сторона – от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова до площади Кролевецкого (кинотеатр "Моряк").Жителей и гостей Севастополя призвали учитывать информацию при планировании маршрута по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму обеспечат безопасность во время богослужений на РождествоВ центре Евпатории перекроют движение в четвергЗолото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, департамент транспорта севастополя, транспорт, логистика, общество, рождество христово, новости севастополя
Где в Севастополе ограничат движение транспорта на Рождество

В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта из-за крестных ходов

07:02 05.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевОбщественный транспорт на дорогах Севастополя
Общественный транспорт на дорогах Севастополя - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 7 января ограничат движение транспорта из-за проведения крестных ходов, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"7 января вводятся временные ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре города. Это необходимо для проведения крестных ходов в честь Рождества Христова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 11:00 до окончания прохождения пеших колон (ориентировочно до 12:00 – 12:30) машины не смогут проехать по следующим участкам: центральное городское кольцо – от площади Суворова до улицы Большая Морская, д. 36 (Покровский Собор), а также Северная сторона – от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова до площади Кролевецкого (кинотеатр "Моряк").
© Telegram Дептранс СевастополяСхема ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре Севастополя 7 января
Схема ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре Севастополя 7 января
© Telegram Дептранс Севастополя
Схема ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре Севастополя 7 января
Жителей и гостей Севастополя призвали учитывать информацию при планировании маршрута по городу.
© Telegram Дептранс СевастополяСхема ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре Севастополя 7 января
Схема ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре Севастополя 7 января
© Telegram Дептранс Севастополя
Схема ограничения движения транспорта на Северной стороне и в центре Севастополя 7 января
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СевастопольДепартамент транспорта СевастополяТранспортЛогистикаОбществоРождество ХристовоНовости Севастополя
 
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