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Как в Крыму обеспечат безопасность во время богослужений на Рождество

Как в Крыму обеспечат безопасность во время богослужений на Рождество - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Как в Крыму обеспечат безопасность во время богослужений на Рождество

В ночь с 6 на 7 января в храмах Крыма специалисты МЧС России обеспечат безопасность прихожан во время праздничных богослужений. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T11:01

2025-01-04T11:01

2025-01-04T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В ночь с 6 на 7 января в храмах Крыма специалисты МЧС России обеспечат безопасность прихожан во время праздничных богослужений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России."Для того, чтобы празднества прошли безопасно, инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России заблаговременно провели профилактические визиты, во время которых были проверены соблюдение требований пожарной безопасности во всех храмах полуострова", - говорится в сообщении.Он добавил, что на территории Симферополя расположены 32 храма."Сегодня заканчивается проведение профилактических обследований. Все храмы готовы к проведению мероприятий", - отметил Киседобрый.Кроме того, уточняется, что во время проведения праздничных богослужений у наиболее посещаемых церквей и храмов будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За два дня нового года в Крыму произошли девять пожаровПожар на 18 этаже: в Симферополе эвакуировали людейНовогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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