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Как в Крыму обеспечат безопасность во время богослужений на Рождество - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Как в Крыму обеспечат безопасность во время богослужений на Рождество
Как в Крыму обеспечат безопасность во время богослужений на Рождество - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Как в Крыму обеспечат безопасность во время богослужений на Рождество
В ночь с 6 на 7 января в храмах Крыма специалисты МЧС России обеспечат безопасность прихожан во время праздничных богослужений. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В ночь с 6 на 7 января в храмах Крыма специалисты МЧС России обеспечат безопасность прихожан во время праздничных богослужений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России."Для того, чтобы празднества прошли безопасно, инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России заблаговременно провели профилактические визиты, во время которых были проверены соблюдение требований пожарной безопасности во всех храмах полуострова", - говорится в сообщении.Он добавил, что на территории Симферополя расположены 32 храма."Сегодня заканчивается проведение профилактических обследований. Все храмы готовы к проведению мероприятий", - отметил Киседобрый.Кроме того, уточняется, что во время проведения праздничных богослужений у наиболее посещаемых церквей и храмов будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За два дня нового года в Крыму произошли девять пожаровПожар на 18 этаже: в Симферополе эвакуировали людейНовогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды
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РИА Новости Крым
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Как в Крыму обеспечат безопасность во время богослужений на Рождество

В Крыму сотрудники МЧС будут круглосуточно дежурить у церквей на Рождество

11:01 04.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождество в храмах Симферополя
Рождество в храмах Симферополя - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В ночь с 6 на 7 января в храмах Крыма специалисты МЧС России обеспечат безопасность прихожан во время праздничных богослужений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"Для того, чтобы празднества прошли безопасно, инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России заблаговременно провели профилактические визиты, во время которых были проверены соблюдение требований пожарной безопасности во всех храмах полуострова", - говорится в сообщении.
По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Симферополю Сергея Киседоброго, в ходе проведения обследования особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации в храмах и наличию первичных средств пожаротушения. Также проводятся инструктажи с обслуживающим персоналом.
Он добавил, что на территории Симферополя расположены 32 храма.
"Сегодня заканчивается проведение профилактических обследований. Все храмы готовы к проведению мероприятий", - отметил Киседобрый.
Кроме того, уточняется, что во время проведения праздничных богослужений у наиболее посещаемых церквей и храмов будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС.
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