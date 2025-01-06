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Двухдневная рабочая неделя начинается в России - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Двухдневная рабочая неделя начинается в России
Двухдневная рабочая неделя начинается в России - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Двухдневная рабочая неделя начинается в России
Первая рабочая неделя нового года будет двухдневной, россияне выйдут на работу в четверг и пятницу. Это прописано в производственном календаре на 2025 год. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T07:28
2025-01-06T07:28
работа
отдых
россия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Первая рабочая неделя нового года будет двухдневной, россияне выйдут на работу в четверг и пятницу. Это прописано в производственном календаре на 2025 год.Следующие длинные выходные приходятся уже на майские праздники - в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая - в честь Дня Победы.Еще четыре дня подряд россияне смогут отдохнуть в июне.Нерабочих дней в 2025 году всего будет 19: 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольненииКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
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работа, отдых, россия, общество, новости
Двухдневная рабочая неделя начинается в России

Россияне будут работать не этой неделе два дня

07:28 06.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с рюкзаком
Мужчина с рюкзаком - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Первая рабочая неделя нового года будет двухдневной, россияне выйдут на работу в четверг и пятницу. Это прописано в производственном календаре на 2025 год.
Последний день новогодних выходных заканчивается в среду, 8 января, таким образом в первую неделю после праздников россияне будут работать 9 и 10 января - в четверг и пятницу, после чего снова уйдут на выходные.
Следующие длинные выходные приходятся уже на майские праздники - в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая - в честь Дня Победы.
Еще четыре дня подряд россияне смогут отдохнуть в июне.
© Минтруда РФКалендарь рабочих и праздничных дней на 2025 год
Календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год
© Минтруда РФ
Календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год
Нерабочих дней в 2025 году всего будет 19: 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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работаОтдыхРоссияОбществоНовости
 
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