https://crimea.ria.ru/20250106/dvukhdnevnaya-rabochaya-nedelya-nachinaetsya-v-rossii-1143117963.html

Двухдневная рабочая неделя начинается в России

Двухдневная рабочая неделя начинается в России - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Двухдневная рабочая неделя начинается в России

Первая рабочая неделя нового года будет двухдневной, россияне выйдут на работу в четверг и пятницу. Это прописано в производственном календаре на 2025 год. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T07:28

2025-01-06T07:28

2025-01-06T07:28

работа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Первая рабочая неделя нового года будет двухдневной, россияне выйдут на работу в четверг и пятницу. Это прописано в производственном календаре на 2025 год.Следующие длинные выходные приходятся уже на майские праздники - в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая - в честь Дня Победы.Еще четыре дня подряд россияне смогут отдохнуть в июне.Нерабочих дней в 2025 году всего будет 19: 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольненииКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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работа, отдых, россия, общество, новости